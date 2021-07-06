Гран При Австралии отменен второй год подряд

Организаторы Гран При Австралии Формулы 1 объявили об отмене этапа в 2021 году. Изначально Гран При из-за коронавирусной ситуации был перенесен с марта на ноябрь, но теперь и в этот срок проведение этапа признано невозможным.

Гран При Австралии был первым этапом, который пострадал из-за распространения коронавируса. В 2020 году гонку в Мельбурне отменили прямо перед началом тренировок. В этот раз организаторы этапа не смогли договориться с властями страны об исключении из правил карантина для въезжающих в страну, чтобы сотрудники команд могли прилететь на этап.

Помимо этапа Формулы 1, был так же отменен и Гран При MotoGP в Австралии.

Ф1 уже выпустила официальное заявление, согласно которому, в календаре 2021 года останется 23 Гран При, несмотря на отмену австралийского этапа. Какая именно гонка займет место Австралии пока не сообщается.