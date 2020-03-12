Гран При Австралии отменен из-за коронавируса

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
12 мар.
-
15 мар.
Фотографии из паддока в процессе . . .
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Гран При Австралии отменен из-за коронавируса

Поделились
Комментарии
Гран При Австралии отменен из-за коронавируса
12 мар. 2020 г., 16:06

Первая гонка Формулы 1 не состоится. Чемпионат стартует в Бахрейне через неделю

По данным высокопоставленных источников на встрече команд Формулы 1 в ночь на пятницу было принято решение об отмене этапа. Это произошло через несколько часов после того, как команда McLaren приняла решение сняться с гонки.

По информации Motorsport.com на встрече большинство команд выступили за отмену Гран При. Представляется, что в FIA и в руководстве Формулы 1 ранее обещали в таком случае отменить Гран При.

Новость дополняется

Следующая новость
Sky Sport: Гран При состоится / ВВС: Гонку отменят

Предыдущая новость

Sky Sport: Гран При состоится / ВВС: Гонку отменят
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Фотографии из паддока Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Фотографии из паддока
чт 12 мар.
пт 13 мар.
Первая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
Вторая тренировка
чт 12 мар.
пт 13 мар.
Третья тренировка
чт 12 мар.
сб 14 мар.
Квалификация
чт 12 мар.
сб 14 мар.
Гонка
чт 12 мар.
вс 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Встреча глав команд Ф1 началась в полночь по Мельбурну

50мин
2
Формула 1

Гран При Австралии отменен из-за коронавируса

8мин
3
Формула 1

Sky Sport: Гран При состоится / ВВС: Гонку отменят

21мин
4
Формула 1

Коронавирус в Австралии: Том Хэнкс заразился, Квят не боится

5
Формула 1

McLaren снялся с Гран При Австралии из-за коронавируса

Последние видео

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1
27мин

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно 01:34
Формула 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1 01:10
Формула 1

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео 01:31
Формула 1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху 00:45
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: вид сверху

Самое важное:

Гран При Австралии отменен из-за коронавируса
F1

Гран При Австралии отменен из-за коронавируса

Sky Sport: Гран При состоится / ВВС: Гонку отменят
F1

Sky Sport: Гран При состоится / ВВС: Гонку отменят

Встреча глав команд Ф1 началась в полночь по Мельбурну
F1

Встреча глав команд Ф1 началась в полночь по Мельбурну

Что делает Ф1 в среду? Видеоблог Сафронова
F1

Что делает Ф1 в среду? Видеоблог Сафронова

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика
F1

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.