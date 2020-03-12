Гран При Австралии отменен из-за коронавируса
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12 мар. 2020 г., 16:06
Первая гонка Формулы 1 не состоится. Чемпионат стартует в Бахрейне через неделю
По данным высокопоставленных источников на встрече команд Формулы 1 в ночь на пятницу было принято решение об отмене этапа. Это произошло через несколько часов после того, как команда McLaren приняла решение сняться с гонки.
По информации Motorsport.com на встрече большинство команд выступили за отмену Гран При. Представляется, что в FIA и в руководстве Формулы 1 ранее обещали в таком случае отменить Гран При.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
Гран При Австралии отменен из-за коронавируса
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