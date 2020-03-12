Гран При Австралии отменен из-за коронавируса

По данным высокопоставленных источников на встрече команд Формулы 1 в ночь на пятницу было принято решение об отмене этапа. Это произошло через несколько часов после того, как команда McLaren приняла решение сняться с гонки.

По информации Motorsport.com на встрече большинство команд выступили за отмену Гран При. Представляется, что в FIA и в руководстве Формулы 1 ранее обещали в таком случае отменить Гран При.

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