Коронавирус и гонки
Гран При Австралии Формулы 1 лишился концерта Майли Сайрус
Знаменитая певица отменила выступление на этапе в Мельбурне из-за эпидемии коронавируса
Майли Сайрус отменила выступление в рамках Гран При Австралии Формулы 1. Об этом американская певица и актриса написала в своем твиттере.
«Я очень расстроена тем, что не смогу быть в Австралии, но мне нужно принимать правильные решения для того, чтобы позаботиться о здоровье моей группы и членов моей команды, – написала Сайрус. – Я продолжу делать пожертвования жертвам пожаров в Австралии. Прошу прощения у всех, кто хотел меня видеть, обязательно скоро вернусь к вам».
Организаторы Гран При Австралии и руководство Формулы 1 продолжают обещать провести этап со зрителями на трибунах несмотря на опасности, которые массовые мероприятия представляют в связи с коронавирусом.
Следующий за Австралией Гран При Бахрейна пройдет без зрителей на трибунах. Посмотреть гонку можно будет по телевизору; на автодром пустят только участников чемпионата. Об ограничениях на третьем этапе Формулы 1 во Вьетнаме пока ничего не сообщалось.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Автор
|Сергей Иванов
Гран При Австралии Формулы 1 лишился концерта Майли Сайрус
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