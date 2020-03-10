Гран При Австралии Формулы 1 лишился концерта Майли Сайрус

Майли Сайрус отменила выступление в рамках Гран При Австралии Формулы 1. Об этом американская певица и актриса написала в своем твиттере.

«Я очень расстроена тем, что не смогу быть в Австралии, но мне нужно принимать правильные решения для того, чтобы позаботиться о здоровье моей группы и членов моей команды, – написала Сайрус. – Я продолжу делать пожертвования жертвам пожаров в Австралии. Прошу прощения у всех, кто хотел меня видеть, обязательно скоро вернусь к вам».

Организаторы Гран При Австралии и руководство Формулы 1 продолжают обещать провести этап со зрителями на трибунах несмотря на опасности, которые массовые мероприятия представляют в связи с коронавирусом.

Следующий за Австралией Гран При Бахрейна пройдет без зрителей на трибунах. Посмотреть гонку можно будет по телевизору; на автодром пустят только участников чемпионата. Об ограничениях на третьем этапе Формулы 1 во Вьетнаме пока ничего не сообщалось.