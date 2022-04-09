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Формула 1 / Гран При Австралии Статистика

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

После субботней сессии в Альберт-парке в пяти внутрикомандных сражениях сохранился сухой счет, а вот Мику Шумахеру удалось впервые переиграть Кевина Магнуссена

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях
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Mercedes Mercedes W13

 Льюис Хэмилтон

 

2-1

 Джордж Расселл
5 Bahrain Бахрейн 9 (+0,978 в Q3)
16 (+0,663 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 6
5 Australia Австралия 6 (+0,108 в Q3)

 

Red Bull Red Bull RB18

 Макс Ферстаппен

 

2-1

 Серхио Перес
2 Bahrain Бахрейн 4 (+0,240 в Q3)
4 (+0,261 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
2 Australia Австралия 3 (+0,086 в Q3)

 

Ferrari Ferrari F1-75

 Шарль Леклер

 

3-0

 Карлос Сайнс
1 Bahrain Бахрейн 3 (+0,129 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3)
1 Australia Австралия 9 (+1,540 в Q3)

 

McLaren McLaren MCL36

 Даниэль Риккардо

 

0-3

 Ландо Норрис
18 (+0,706 в Q1) Bahrain Бахрейн 13
12 (+0,122 в Q2)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
7 (+0,329 в Q3) Australia Австралия 4

 

Alpine Alpine A522

 Фернандо Алонсо

 

1-2

 Эстебан Окон
8 Bahrain Бахрейн 11 (+0,161 в Q2)
7 (+0,079 в Q3)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 5
10 (без времени в Q3) Australia Австралия 8

 

AlphaTauri AlphaTauri AT03

 Пьер Гасли

 

3-0


Japan Юки Цунода
10 Bahrain Бахрейн 16 (+0,654 в Q1)
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
11 Australia Австралия 13 (+0,198 в Q2)

 

Aston Martin Aston Martin AMR22

 Нико Хюлькенберг

 

1-1

 Лэнс Стролл
17 Bahrain Бахрейн 19 (+0,795 в Q1)
18 (+0,287 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 15

 

 Себастьян Феттель

 

1-0

 Лэнс Стролл
18 Australia Австралия 20 (без времени в Q1)

Williams Williams FW44

Thailand Александр Элбон

 

3-0

 Николя Латифи
14 Bahrain Бахрейн 20 (+0,907 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1)
16 Australia Австралия 19 (+1,237 в Q1)

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C42

 Валттери Боттас

 

3-0

China Гуаньюй Чжоу
6 Bahrain Бахрейн 15 (+1,826 в Q2)
8 Saudi Arabia Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2)
12 Australia Австралия 14 (+0,745 в Q2)
 

Haas Haas VF-22

Denmark Кевин Магнуссен

 

2-1

 Мик Шумахер
7 Bahrain Бахрейн 12 (+0,537 в Q2)
10 Saudi Arabia Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2)
16 Australia Австралия 15 (+0,150 в Q1)

 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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