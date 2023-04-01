Предыдущая / «Я был пассажиром». Перес раскрыл детали субботней аварии Следующая / Леклер обвинил в слабой квалификации себя самого и Сайнса
Формула 1 / Гран При Австралии Статистика

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

Алекс Элбон впервые в сезоне вышел в третий сегмент квалификации, а Ник де Врис – во второй (что, впрочем, не помогло ему обогнать Юку Цуноду). Самые же любопытные события происходят в Mercedes

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:

Red Bull Red Bull RB19

 Макс Ферстаппен

 

2-1

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 2 (+0,138 в Q3)
15 (без зачетного времени в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
1 Australia Австралия 20 (без зачетного времени в Q1) 

 

Ferrari Ferrari SF-23

 Шарль Леклер

 

2-1

 Карлос Сайнс
3 Bahrain Бахрейн 4 (+0,154 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 5 (+0,511 в Q3)
7 (+0,129 в Q3) Australia Австралия 5

 

Mercedes Mercedes W14

 Льюис Хэмилтон

 

0-3

 Джордж Расселл
7 (+0,044 в Q3) Bahrain Бахрейн 6
8 (+0,366 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 4
3 (+0,177 в Q3) Australia Австралия 2

 

Alpine Alpine A522 Alpine A523

 Пьер Гасли

 

1-2

 Эстебан Окон
20 (+0,673 в Q1) Bahrain Бахрейн 9
10 (+0,279 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 7
9 Australia Австралия 11 (+0,194 в Q2)
 

McLaren McLaren MCL60


 Оскар Пиастри

 

1-2

 Ландо Норрис
18 (+0,449 в Q1) Bahrain Бахрейн 11
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+0,741 в Q1)
16 (+0,274 в Q1) Australia Австралия 13

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C43

 Валттери Боттас

 

1-2

China Чжоу Гуаньюй
12 Bahrain Бахрейн 13 (+0,030 в Q2)
14 (+0,207 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 12
19 (+0,174 в Q3) Australia Австралия 17

 

Aston Martin Aston Martin AMR23

 Фернандо Алонсо

 

3-0

 Лэнс Стролл
5 Bahrain Бахрейн 8 (+0,500 в Q3)
3 Saudi Arabia Саудовская Аравия 6 (+0,215 в Q3)
4 Australia Австралия 6 (+0,169 в Q3)

 

Haas Haas VF-23

Denmark Кевин Магнуссен

 

0-3

 Нико Хюлькенберг
17 (+0,688 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
13 (+0,066 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
14 (+0,717 в Q2) Australia Австралия 10
 

AlphaTauri AlphaTauri AT04

 Ник де Врис

 

0-3


Japan Юки Цунода
19 (+0,721 в Q1) Bahrain Бахрейн 14
18 (+0,305 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 16
15 (+0,236 в Q2) Australia Австралия 12

 

Williams Williams FW45

Thailand Александр Элбон

 

3-0

United States Логан Сарджент
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,191 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
8 Australia Австралия 18 (+0,595 в Q1)
 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

Поделились
Комментарии

«Я был пассажиром». Перес раскрыл детали субботней аварии

Леклер обвинил в слабой квалификации себя самого и Сайнса
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне

Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне

Формула 1
Гран При Австралии

Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне

Стартовая решетка Гран При Австралии

Стартовая решетка Гран При Австралии

Формула 1
Гран При Австралии

Стартовая решетка Гран При Австралии Стартовая решетка Гран При Австралии

Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке

Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке

Формула 1
Гран При Австралии

Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке

McLaren Больше от
McLaren
«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии

«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии

Формула 1
Гран При Австралии

«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии «Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Формула 1

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Мнение: перестановки в McLaren назрели задолго до проблем 2023 года

Мнение: перестановки в McLaren назрели задолго до проблем 2023 года

Формула 1

Мнение: перестановки в McLaren назрели задолго до проблем 2023 года Мнение: перестановки в McLaren назрели задолго до проблем 2023 года

Самое важное:

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

F1 Формула 1
Гран При Австралии

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали? Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.