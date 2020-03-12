Источник Motorsport.com: Гран При Австралии будет отменен
Поделились
Комментарии
По нашим данным, на ночном совещании в Мельбурне большинство глав команд Ф1 высказались против проведения гонки в столь непростой ситуации
По имеющейся у Motorsport.com информации, полученной от высокопоставленных источников, присутствовавших на недавней встрече глав коллективов Формулы 1, большинство представителей команд-участниц высказались против проведения Гран При Австралии.
Другие источники сообщают, что именно мнение руководителей команд в настоящий момент является решающим для судьбы гонки: организаторы чемпионата мира и FIA склонны согласиться с вынесенным участниками вердиктом.
Вскоре после Motorsport.com аналогичную информацию со ссылкой на свои источники также разместил на своем сайте американский журнал Racer.
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Sky Sport: Гран При состоится / ВВС: Гонку отменят
Следующая новость
Коронавирус помог Да Коште поставить Формулу Е в пример Ф1
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Джонатан Нобл
Источник Motorsport.com: Гран При Австралии будет отменен
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Фотографии из паддока Проходит прямо сейчас
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Фотографии из паддока
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
06:00
00:00
|
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
18:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
22:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
20:00
14:00
|
|Квалификация
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
17:00
|
|Гонка
|
сб 14 мар.
вс 15 мар.
|
22:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
Слайд-шоу