Источник Motorsport.com: Гран При Австралии будет отменен

По имеющейся у Motorsport.com информации, полученной от высокопоставленных источников, присутствовавших на недавней встрече глав коллективов Формулы 1, большинство представителей команд-участниц высказались против проведения Гран При Австралии.

Другие источники сообщают, что именно мнение руководителей команд в настоящий момент является решающим для судьбы гонки: организаторы чемпионата мира и FIA склонны согласиться с вынесенным участниками вердиктом.

Вскоре после Motorsport.com аналогичную информацию со ссылкой на свои источники также разместил на своем сайте американский журнал Racer.