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Гран При Австралии-2023: расписание, факты и статистика

На стыке марта и апреля Формула 1 продолжит сезон 2023 года на трассе в Мельбурне – болельщикам в этот уик-энд придется просыпаться спозаранку

Гран При Австралии-2023: расписание, факты и статистика
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Главное:

Гонка Australia Гран При Австралии
Этап 3-й из 23
Место Альберт-парк, Мельбурн
Длина круга 5,278 км*
Гоночная дистанция 58 кругов / 306,124 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 16 (6 левых, 10 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:20.260 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari / 2022
236,740 км/ч
Рекорд круга (квалификация) 1:17.868 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari / 2022
244,012 км/ч
Выбор шин на этап C2 / C3 / C4
*трасса была реконструирована к гонке 2022 года
Закат в Мельбурне

Закат в Мельбурне

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 31 марта, пятница  4:30-5:30
Вторая тренировка 31 марта, пятница  8:00-9:00 
Третья тренировка 1 апреля, суббота  4:30-5:30
Квалификация 1 апреля, суббота  8:00-9:00
Гонка 2 апреля, воскресенье   8:00

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

31 марта, пятница

 20/11 °C Облачно, дождь 64% Юго-западный, 6 м/с, порывы до 10 м/с до 58%
1 апреля, суббота 18/12 °C

Облачно

 3%

Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 9 м/с

 до 49%
2 апреля, воскресенье 19/8 °C Ясно 3%

Юго-западный, 4 м/с, порывы до 7 м/с

 до 56%

 

Старт гонки

Старт гонки

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:19.806 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:18.978 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:19.117 – United Kingdom Ландо Норрис / United Kingdom McLaren
Время поула 1:17.868 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
244,012 км/ч
Победитель гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
1 час 27:46.548

Средняя скорость – 209,254 км/ч
Лидеры гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 1 до 58 круга
Тактика победителя

1 пит-стоп
22-й круг
Medium – Hard
Лучший круг в гонке 1:20.260 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari (58-й из 58)
Подиум

1. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
2. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing

3. United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
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  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (4)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)

United Kingdom McLaren (11)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (8)

 United Kingdom McLaren (10)
Лучшие круги

Finland Кими Райкконен (6)
Europe Алонсо, Хэмилтон, Боттас, Леклер (по 1)

Italy Ferrari (10)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

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Схема трассы Гран При в Мельбурне

Фото: FIA

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