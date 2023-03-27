Гран При Австралии-2023: расписание, факты и статистика
На стыке марта и апреля Формула 1 продолжит сезон 2023 года на трассе в Мельбурне – болельщикам в этот уик-энд придется просыпаться спозаранку
Главное:
|Гонка
|Гран При Австралии
|Этап
|3-й из 23
|Место
|Альберт-парк, Мельбурн
|Длина круга
|5,278 км*
|Гоночная дистанция
|58 кругов / 306,124 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|16 (6 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:20.260 – Шарль Леклер / Ferrari / 2022
236,740 км/ч
|Рекорд круга (квалификация)
|1:17.868 – Шарль Леклер / Ferrari / 2022
244,012 км/ч
|Выбор шин на этап
|C2 / C3 / C4
Закат в Мельбурне
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|31 марта, пятница
|4:30-5:30
|Вторая тренировка
|31 марта, пятница
|8:00-9:00
|Третья тренировка
|1 апреля, суббота
|4:30-5:30
|Квалификация
|1 апреля, суббота
|8:00-9:00
|Гонка
|2 апреля, воскресенье
|8:00
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
31 марта, пятница
|20/11 °C
|Облачно, дождь
|64%
|Юго-западный, 6 м/с, порывы до 10 м/с
|до 58%
|1 апреля, суббота
|18/12 °C
|
Облачно
|3%
|
Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 9 м/с
|до 49%
|2 апреля, воскресенье
|19/8 °C
|Ясно
|3%
|
Юго-западный, 4 м/с, порывы до 7 м/с
|до 56%
Старт гонки
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:19.806 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:18.978 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:19.117 – Ландо Норрис / McLaren
|Время поула
|1:17.868 – Шарль Леклер / Ferrari
244,012 км/ч
|Победитель гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari
Средняя скорость – 209,254 км/ч
|Лидеры гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari – с 1 до 58 круга
|Тактика победителя
|
1 пит-стоп
|Лучший круг в гонке
|1:20.260 – Шарль Леклер / Ferrari (58-й из 58)
|Подиум
|
1. Шарль Леклер / Ferrari
3. Джордж Расселл / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
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|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (4)
|
McLaren (11)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (8)
|McLaren (10)
|Лучшие круги
|
Кими Райкконен (6)
|
Ferrari (10)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Схема трассы Гран При в Мельбурне
Фото: FIA
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