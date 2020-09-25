Гран При Австралии-2021 оказался под угрозой отмены

Этап Формулы 1 в Мельбурне в 2020 году был отменен из-за коронавируса за несколько часов до старта первой тренировки. Гран При Австралии не был перенесен и выбыл из календаря на этот сезон. Однако, мельбурнский этап может не вернуться в чемпионат и в 2021-м.

Недавно финал чемпионата по австралийскому футболу был впервые в истории перенесен из Мельбурна из-за действующего карантина, вызванного коронавирусом. В связи с этим, в серии Supercars, которая проводит гонки поддержки в рамках этапа Ф1, засомневались в его проведении, сообщает Grand PX.

В начале сентября премьер-министр Южной Австралии высказывал готовность принять этап в Аделаиде, если Мельбурн откажется от его проведения. Так же существует вероятность, что сезон начнется в Бахрейне, а не Австралии.