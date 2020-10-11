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Гран При Айфеля за 30 секунд: анимированные лэпчарты

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Гран При Айфеля за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Автор:
, главный редактор (Global)

Проследите путь Риккардо к подиуму и оцените прорыв Хюлькенберга, отыгравшего за гонку 12 мест. И все это – всего за полминуты

Вариант № 1 (статичный)

 

Вариант № 2 (динамичный)

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Серхио Перес , Ромен Грожан , Валттери Боттас , Кевин Магнуссен , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Эстебан Окон , Пьер Гасли , Лэнс Стролл , Джордж Расселл , Карлос Сайнс , Даниэль Риккардо , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Автор Чарльз Брэдли

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