Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari продолжила в Германии обновление машины, начатое в Сочи. Изменения затронули периферию дефлекторов: две вертикальные детали с внешней стороны (показаны синей и зеленой стрелками) получили строго вертикальную форму, тогда как прежде имели изгиб.

Они также увеличились в ширину, чуть «поджав» L-образные элементы по соседству, с ближним из которых теперь соединяются тремя, а не двумя перемычками (показаны красной стрелкой).