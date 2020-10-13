Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок
В нашей традиционной рубрике мы собрали самые интересные кадры, сделанные во время уик-энда на «Нюрбургринге» Джорджо Пиолой и фотографами Motorsport Images
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Детали переднего антикрыла Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Переднее крыло и носовой обтекатель Ferrari SF1000 в руках механиков
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Область дефлекторов Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Ferrari продолжила в Германии обновление машины, начатое в Сочи. Изменения затронули периферию дефлекторов: две вертикальные детали с внешней стороны (показаны синей и зеленой стрелками) получили строго вертикальную форму, тогда как прежде имели изгиб.
Они также увеличились в ширину, чуть «поджав» L-образные элементы по соседству, с ближним из которых теперь соединяются тремя, а не двумя перемычками (показаны красной стрелкой).
Область дефлекторов Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Передние тормоза Renault RS20
Фотограф: Джорджо Пиола
Тот случай, когда интересно разглядывать детали. Обратите внимание на карбоновый «лепесток» – это часть воздуховода, который перенаправляет поток напрямую к диску. Здесь можно провести параллели с запрещенной не так давно «продувной» осью, так как главная цель та же: воздействия на завихрения с внешней стороны колеса. Mercedes использует схожее решение уже несколько сезонов.
Передние тормоза Renault RS20
Фотограф: Джорджо Пиола
Узел крепления переднего колеса Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Носовые обтекатели и передние крылья McLaren MCL35
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
В четверг, когда машины только собирают, удобнее всего сравнивать новые и старые детали. Обновленный обтекатель McLaren с «бивнями» расположен внизу
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Renault RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Заднее антикрыло AlphaTauri AT01
Фотограф: Джорджо Пиола
Область дефлекторов McLaren MCL35
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Фотограф: Джорджо Пиола
Поворотные лопасти Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Диффузор Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Автор
|Джорджо Пиола