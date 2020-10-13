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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

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Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд

В нашей традиционной рубрике мы собрали самые интересные кадры, сделанные во время уик-энда на «Нюрбургринге» Джорджо Пиолой и фотографами Motorsport Images

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Детали переднего антикрыла Red Bull RB16

Детали переднего антикрыла Red Bull RB16
1/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Редкий ракурс позволил рассмотреть прорезь в нижней части торцевой пластины переднего крыла. Она скрывает канал, позволяющий воздуху перетекать наверх…

Детали переднего антикрыла Red Bull RB16

Детали переднего антикрыла Red Bull RB16
2/15

Фотограф: Джорджо Пиола

…и выходить уже с внутренней стороны торцевой пластины. Это решение, нет сомнений, требует более серьезного и детального исследования.

Переднее крыло и носовой обтекатель Ferrari SF1000 в руках механиков

Переднее крыло и носовой обтекатель Ferrari SF1000 в руках механиков
3/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Обычно снятые с машин детали даже переносят так, чтобы снизить риск «засветить» что-то, не предназначенное для посторонних глаз.

Область дефлекторов Ferrari SF1000

Область дефлекторов Ferrari SF1000
4/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari продолжила в Германии обновление машины, начатое в Сочи. Изменения затронули периферию дефлекторов: две вертикальные детали с внешней стороны (показаны синей и зеленой стрелками) получили строго вертикальную форму, тогда как прежде имели изгиб.

Они также увеличились в ширину, чуть «поджав» L-образные элементы по соседству, с ближним из которых теперь соединяются тремя, а не двумя перемычками (показаны красной стрелкой).

Область дефлекторов Ferrari SF1000

Область дефлекторов Ferrari SF1000
5/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Та же область машины под чуть иным углом. Здесь также хорошо видно, сколь серьезно приподнята передняя кромка днища – это позволяет направлять больше воздушных потоков под машину для создания дополнительной прижимной силы.

Передние тормоза Renault RS20

Передние тормоза Renault RS20
6/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Тот случай, когда интересно разглядывать детали. Обратите внимание на карбоновый «лепесток» – это часть воздуховода, который перенаправляет поток напрямую к диску. Здесь можно провести параллели с запрещенной не так давно «продувной» осью, так как главная цель та же: воздействия на завихрения с внешней стороны колеса. Mercedes использует схожее решение уже несколько сезонов.

Передние тормоза Renault RS20

Передние тормоза Renault RS20
7/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Тот же узел в другом ракурсе. Помните, что перед установкой колеса все показанные внутренности скрываются под карбоновым «барабаном», тогда как «лепесток» остается снаружи.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF1000

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF1000
8/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

«Барабаном» принято называть вот такую деталь. Она имеет сложную форму, призванную оптимизировать протекание воздушных потоков и отвод тепла от тормозов. Обратите внимание на небольшой треугольный «плавничок» на переднем плане.

Носовые обтекатели и передние крылья McLaren MCL35

Носовые обтекатели и передние крылья McLaren MCL35
9/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В четверг, когда машины только собирают, удобнее всего сравнивать новые и старые детали. Обновленный обтекатель McLaren с «бивнями» расположен внизу

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Renault RS20

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Renault RS20
10/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Renault уже давно использует «бивни» – в таком ракурсе эти крупные плоскости в нижней части обтекателя видны лучше всего.

Заднее антикрыло AlphaTauri AT01

Заднее антикрыло AlphaTauri AT01
11/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Обратите внимание на крылышко сложной формы между пилонами заднего крыла AlphaTauri. Оно продолжает дело запрещенного «сиденья для обезьянки», перенаправляя поток выхлопных газов чуть ближе к заднему крылу.

Область дефлекторов McLaren MCL35

Область дефлекторов McLaren MCL35
12/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Строгое разнообразие карбоновой геометрии в исполнении конструкторов McLaren. Эта версия дебютировала несколько гонок назад, ее отличает пара крупных L-образных элементов в центральной части.

Haas VF-20 в гараже

Haas VF-20 в гараже
13/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Тем, кто уверен, что маленькие команды могут только копировать идеи лидеров, стоит посмотреть на участок под рычагами передней подвески Haas. Там еще с прошлого года используются вертикальные детали…

Поворотные лопасти Ferrari SF1000

Поворотные лопасти Ferrari SF1000
14/15

Фотограф: Джорджо Пиола

…а Ferrari внедрила аналогичное решение только по ходу нынешнего сезона.

Диффузор Ferrari SF1000

Диффузор Ferrari SF1000
15/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Отверстия в задней части понтонов Ferrari SF1000 на «Нюрбургринге» были довольно компактными. Это и логично – в столь холодную погоду угроза перегрева едва ли реальна.
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Автор Джорджо Пиола

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