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Формула 1 / Гран При Айфеля / Самое интересное

Гран При Айфеля: пять вопросов перед гонкой

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Гран При Айфеля: пять вопросов перед гонкой
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Формула 1 вернулась на «Нюрбургринг», где будет мерзнуть в предстоящий уик-энд. Олег Карпов задает главные вопросы перед стартом Гран При Айфеля – включая, конечно, тот, что о погоде.

1. Сравняется ли Хэмилтон с рекордом Шумахера?

В Сочи не получилось. Так что формальная интрига всем уже порядком поднадоевшей погони Льюиса за рекордами легендарного немца все еще жива. Будет, наверное, символично, если Хэмилтон сравняется по количеству побед в Формуле 1 с Михаэлем Шумахером именно в Германии. Но на самом деле хотелось бы уже, чтобы это просто случилось поскорее.

2. Прибавит ли Ferrari, получив очередные новинки?

В Сочи Скудерия слегка обновила машину, и оба пилота весьма лестно оценили изменения. Шарль Леклер даже смог конвертировать «небольшую» прибавку в скорости в весьма неплохой по нынешним меркам для Ferrari шестой результат. Уик-энд Себастьяна Феттеля в России складывался чуть сложнее, но и он отметил, что новинки действительно помогли SF1000.

В Германии Ferrari опробует и еще несколько обновленных элементов, которые – если верить Леклеру – должны обеспечить чуть более ощутимую прибавку. Сработает ли?

3. Удержится ли McLaren на третьем месте?

В России впервые с начала чемпионата McLaren – во многом «благодаря» Карлосу Сайнсу – осталась без очков. Во всех предыдущих гонках подопечные Андреаса Зайдля и Зака Брауна отмечались результативными финишами, но первая же осечка при текущем уровне конкуренции в середине пелотона Ф1 не могла не сказаться на положении McLaren в турнирной таблице. Оранжевые все еще идут на третьем месте, но Racing Point всего в паре баллов позади, даже несмотря на свой штраф, да и с пробуксовкой начавшая сезон Renault отстает уже всего на семь очков. 

4. Продолжит ли AlphaTauri погоню?

Покинув кокпит своей AT01 в Сочи после гонки, Даниил Квят похвалил себя и команду в первом после финиша интервью, но тут же упомянул и о Ferrari – сообщив, что единственный негативный для AlphaTauri итог Гран При России состоит как раз в том, что Шарль Леклер набрал больше очков, чем сам Квят и Пьер Гасли вместе взятые.

Маленькая Скудерия всерьез думает о том, что может потягаться в этом году со Скудерией большой. После триумфальной Монцы AlphaTauri и правда приблизилась на расстояние атаки, а теперь упорно не хочет отставать. Есть ли у нас шансы увидеть борьбу двух итальянских коллективов за шестое место в Кубке конструкторов?

5. Будет ли гонка дождевой?

Формула 1 не в Англии, но разговоров о погоде более чем достаточно. Еще в тот момент, когда Ф1 объявила о намерении провести этап на «Нюрбургринге» в октябре, стало понятно, что гоняться пилотам придется в весьма непривычных условиях. Осень в горах Айфель, которые Себастьян Феттель назвал «немецкой Сибирью», сурова.

В эти выходные температура воздуха в месте проведения гонки Ф1 в лучшем случае едва перевалит за 10 градусов по шкале Цельсия. На все дни уик-энда обещаны дожди. Но в прогнозы по поводу осадков в ходе гонок Ф1 болельщики верить давно перестали. Повезет ли нам всем на этот раз?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Автор Олег Карпов

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