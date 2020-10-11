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Формула 1 / Гран При Айфеля / Аналитика

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов

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Гран При Айфеля: пять быстрых выводов
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Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером. Олег Карпов подводит итоги гонки на «Нюрбургринге» спустя минуты после финиша.

1. Борьба за титул закончена

Нет, не то, чтобы в этом вопросе не было ясности и до начала этапа на «Нюрбургринге», но теперь все окончательно ясно. Теперь сложно представить даже хоть какой-то сценарий, при котором Льюис Хэмилтон не завоюет очередной титул по итогам текущего чемпионата. Его преимущество после 91-й победы в карьере теперь столь велико, что он может почти безболезненно пропустить хоть три гонки. Даже если произойдет нечто подобное, он все равно почти наверняка останется лидером чемпионата – при учете того, что в этом сезоне происходит с Валттери Боттасом.

Да, финн сошел с дистанции из-за поломки, но упустить шанс на победу он успел еще до этого – в результате собственной ошибки.

 

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

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2. Риккардо заслужил этот подиум

Сходы сходами… Мы все понимаем, что по чистой скорости Renault еще недостаточно хороша, чтобы претендовать на попадание в тройку лучших на финише. Но Даниэль Риккардо уже достаточно долго обивается на пороге подиума – и никто из пилотов команд средней группы не заслужил в этом году призовое шампанское больше, чем австралиец.

Дэн не выпадает из топ-6 уже как пару месяцев. Он совершенно точно главный претендент на четвертое место по итогам чемпионата. Он укатывает Эстебана Окона, которого нараспев называли будущим чемпионом мира еще пару лет назад.

Браво, Дэн! Сириль будет рад набить все что угодно в каком угодно месте.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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3. Элбон не справляется с нервами

Алекс разваливается на глазах. Подиум в Муджелло ничего не исправил. Элбон по-прежнему проигрывает по полсекунды минимум Ферстаппену по субботам, а по воскресеньям борется с теми, с кем Red Bull на трассе в теории даже встречаться не должна.

Авария с Даниилом Квятом была совершенно необязательной. Как и штраф за нее тоже. Да и жалоба по радио о том, что пилоты AlphaTauri позволяют себе с ним «жестко бороться» – не самый хороший сигнал.

До каких пор руководство Red Bull будет это терпеть? Особенно на фоне отличных выступлений Пьера Гасли, который выиграл еще одну классную гонку.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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4. Феттель просто медленнее Леклера

Наверное, пришел момент это признать. Одна, две, три гонки – еще не повод говорить о том, что Феттель сдулся. Но разница в темпе между немцем и его молодым напарником держится в одном и том же районе уже весь сезон. Себ медленнее Шарля в квалификациях, он по-прежнему ошибается в гонках и не может создать даже видимость борьбы с напарником.

Жаль, что история его сотрудничества с Ferrari заканчивается вот так. Возможно, он и правда найдет себя в Aston Martin.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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5. Двухдневный формат жизнеспособен

Пятницу в Нюрбурге смыло дождем и заволокло в тумане, и Ф1 в итоге получила возможность опробовать экспериментальный двухдневный формат уик-энда чуть раньше, чем планировала.

Все прошло более чем неплохо. Нико Хюлькенберг очень показательно продемонстрировал, что современным пилотам Ф1 не нужно много времени, чтобы освоиться на трассе. Десяти минут за рулем ему хватило, чтобы подготовиться к по сути единственной квалификационной попытке – и в итоге немцу лишь полсекунды не хватило для того, чтобы пробиться в Q2. В том же, что у команд нет возможности как следует подготовиться к выбору идеальной тактики в гонке, есть исключительно плюсы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Автор Олег Карпов

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