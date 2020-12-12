Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
McLaren сделал сильный ход в борьбе с Racing Point за 3-е место в Кубке конструкторов, а Даниил Квят достойно провел квалификацию, которая вполне может стать его последней в Ф1
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1
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Макс Ферстаппен
Будет стартовать на шинах Medium
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2
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Валттери Боттас
Будет стартовать на шинах Medium
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3
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Льюис Хэмилтон
Будет стартовать на шинах Medium
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4
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Ландо Норрис
Будет стартовать на шинах Soft
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5
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Будет стартовать на шинах Soft
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6
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Карлос Сайнс
Будет стартовать на шинах Medium
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7
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Даниил Квят
Будет стартовать на шинах Soft
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8
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Лэнс Стролл
Будет стартовать на шинах Soft
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9
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Пьер Гасли
Будет стартовать на шинах Soft
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10
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Эстебан Окон
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11
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Даниэль Риккардо
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12
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Шарль Леклер
Будет стартовать на шинах Medium
Пилот показал 9-й результат,
но получил штраф в 3 позиции
за столкновение с Серхио Пересом
на первом круге Гран При Сахира
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13
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Себастьян Феттель
|
14
|
Антонио Джовинацци
|
15
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Кими Райкконен
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16
|
Джордж Расселл
|
17
|
Пьетро Фиттипальди
|
18
|
Николя Латифи
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19
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Серхио Перес
Пилот показал 15-й результат,
но наказан перемещением в конец
стартовой решетки за замену
нескольких элементов силовой установки
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20
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Кевин Магнуссен
Пилот показал 17-й результат,
но наказан перемещением в конец
стартовой решетки за замену
нескольких элементов силовой установки
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