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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Результаты

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

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Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

McLaren сделал сильный ход в борьбе с Racing Point за 3-е место в Кубке конструкторов, а Даниил Квят достойно провел квалификацию, которая вполне может стать его последней в Ф1

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1

 

 Макс Ферстаппен

Будет стартовать на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

  

 Валттери Боттас

Будет стартовать на шинах Medium

 

 

 

 

3

 

 Льюис Хэмилтон

Будет стартовать на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Ландо Норрис

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

5

 

Thailand Алекс Элбон

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Карлос Сайнс

Будет стартовать на шинах Medium

 

 

7

 

 Даниил Квят

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  

Лэнс Стролл

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

9

 

Пьер Гасли

Будет стартовать на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

 

 

 

11

 

Australia Даниэль Риккардо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер

Будет стартовать на шинах Medium

 

 

Пилот показал 9-й результат,

но получил штраф в 3 позиции

за столкновение с Серхио Пересом 

на первом круге Гран При Сахира

 

 

13

 

 Себастьян Феттель


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

 

15

 

 Кими Райкконен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Джордж Расселл

 

 

 

17

 

Brazil Пьетро Фиттипальди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Николя Латифи


 

 

19

 

Mexico Серхио Перес

 

Пилот показал 15-й результат, 

но наказан перемещением в конец 

стартовой решетки за замену 

нескольких элементов силовой установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

  Кевин Магнуссен

 

Пилот показал 17-й результат, 

но наказан перемещением в конец 

стартовой решетки за замену 

нескольких элементов силовой установки

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