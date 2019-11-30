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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Результаты

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

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Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
30 нояб. 2019 г., 14:06

В таком порядке пилоты Формулы 1 выйдут на старт последней гонки сезона.

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1

Льюис Хэмилтон

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Макс Ферстаппен

 

3

 

Monaco Шарль Леклер

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Себастьян Феттель

 

5

Thailand Александр Элбон


 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

  Ландо Норрис

 

 

7

 

 Australia Даниэль Риккардо

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  Карлос Сайнс

 

 

9

 

  Нико Хюлькенберг

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Серхио Перес

 

 

11

 

Пьер Гасли


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Лэнс Стролл 

 

 

13

 

 Даниил Квят


 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Кевин Магнуссен

 

 

15

Ромен Грожан

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

17

 

Кими Райкконен

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Джордж Расселл

 

 

19

 

Poland Роберт Кубица


 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Валттери Боттас*

 

*Валттери Боттас стартует с последнего ряда из-за замены элементов силовой установки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Гонка Старт через
22 Часов
:
34 Минут
:
41 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
13:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
17:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
14:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
17:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
17:10
17:10
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