Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
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30 нояб. 2019 г., 14:06
В таком порядке пилоты Формулы 1 выйдут на старт последней гонки сезона.
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|
1
|
Льюис Хэмилтон
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Шарль Леклер
|
4
|
Себастьян Феттель
|
5
|
Александр Элбон
|
6
|
Ландо Норрис
|
7
|
Даниэль Риккардо
|
8
|
Карлос Сайнс
|
9
|
Нико Хюлькенберг
|
10
|
Серхио Перес
|
11
|
Пьер Гасли
|
12
|
Лэнс Стролл
|
13
|
Даниил Квят
|
14
|
Кевин Магнуссен
|
15
|
Ромен Грожан
|
16
|
Антонио Джовинацци
|
17
|
Кими Райкконен
|
18
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Джордж Расселл
|
19
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Роберт Кубица
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20
|
Валттери Боттас*
*Валттери Боттас стартует с последнего ряда из-за замены элементов силовой установки.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
Гонка Старт через
22 Часов
:
34 Минут
:
41 Секунд
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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13:00
13:00
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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17:00
17:00
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|Третья тренировка
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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14:00
14:00
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|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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17:00
17:00
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|Гонка
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вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
17:10
17:10
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