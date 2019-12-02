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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Гран При Абу-Даби: Шпионские фото технических новинок

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Гран При Абу-Даби: Шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
2 дек. 2019 г., 09:05

Кадры, сделанные Джорджо Пиолой и фотографами Sutton Images, дали нам возможность оценить последние новинки, подготовленные командами Ф1. В Абу-Даби они были ориентированы прежде всего на сбор данных для следующего сезона.

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Варианты переднего крыла Racing Point RP19

Варианты переднего крыла Racing Point RP19
1/14

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Технические подборки с Гран При обычно носят сугубо утилитарный характер, но в этот раз мы решили начать с кадра, который заслуживает внимания и в художественном плане. Кроме того, он позволяет рассмотреть детали переднего крыла и его пилотов на Racing Point RP19.

Выхлопные трубы Alfa Romeo C38

Выхлопные трубы Alfa Romeo C38
2/14

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Возможность рассмотреть детали машин Ф1 всегда позволяет открыть что-то новое. В случае с Alfa Romeo это изящное крепление выхлопных труб, а также теплозащита пилона заднего крыла, которая защищает углепластиковые детали от возможной термической деформации.

Привод DRS на Alfa Romeo C38

Привод DRS на Alfa Romeo C38
3/14

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Привод DRS на C38 имеет два рычага – это результат прошлогодней аварии Маркуса Эрикссона в Монце: тогда единственный рычаг на смог вовремя закрыть плоскость, и этой небольшой задержки хватило, чтобы машину сорвало с траектории.

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Детали носового обтекателя Alfa Romeo C38

Детали носового обтекателя Alfa Romeo C38
4/14

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Крылышки над рычагами передней подвески призваны гасить возникающую в этой области турбулентность. Так как отсюда воздушные потоки протекают дальше вдоль всего шасси, значение этих небольших деталей больше, чем может показаться.

Область кокпита Ferrari SF90

Область кокпита Ferrari SF90
5/14

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Обратите внимание на охладитель, установленный в верхнем воздухозаборнике. Он направляет холодный воздух в подкапотное пространство, чтобы не допустить перегрева, пока машина находится в гараже, особенно с работающим мотором. Две ручки по бокам позволяют механикам устанавливать и убирать охладитель.

Детали днища Racing Point RP19

Детали днища Racing Point RP19
6/14

Фотограф: Джорджо Пиола

Несколько датчиков Киля, установленных на днище перед задними колесами, едва ли помогут Racing Point прибавить по ходу уик-энда. Но вот для предстоящих тестов и подготовки к 2020-му собранные данные очень даже пригодятся.

Область кокпита Red Bull RB15

Область кокпита Red Bull RB15
7/14

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull разместила пару инфракрасных камер на обтекателе боковой защитной структуры. Это также способ собрать данные о поведении машины и ее узлов.

Детали переднего крыла Mercedes F1 W10

Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
8/14

Фотограф: Джорджо Пиола

Mercedes опробовала в Абу-Даби доработанное переднее крыло – явно с прицелом на 2020-й. Главное отличие хорошо видно на нашем кадре, сделанном сверху: два дальних закрылка с внешней стороны имеют уменьшенный угол атаки, чтобы открывать больше места для воздуха, протекающего в обход колеса, ценой снижения прижимной силы. На такой подход в завершившемся сезоне делала ставку Ferrari.

Детали переднего крыла Mercedes F1 W10

Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
9/14

Фотограф: Джорджо Пиола

В таком ракурсе суть изменений видна даже лучше. Также обратите внимание на изгиб торцевой пластины наружу.

Переднее крыло Ferrari SF90

Переднее крыло Ferrari SF90
10/14

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Для сравнения – вот решение Скудерии, которое использовалось в 2019-м на ее машине SF90.

Переднее крыло Mercedes F1 W10

Переднее крыло Mercedes F1 W10
11/14

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

А это – традиционное крыло Mercedes. Хорошо видно, что закрылки развернуты сильнее – а по сравнению с экспериментальной версией они еще и заметно крупнее.

Переднее крыло Renault RS19

Переднее крыло Renault RS19
12/14

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Подход Renault можно назвать серединой между вариантами Mercedes и Ferrari. Оказалась ли эта середина золотой – вопрос спорный.

Переднее крыло Alfa Romeo C38, новая версия

Переднее крыло Alfa Romeo C38, новая версия
13/14

Фотограф: Джорджо Пиола

У Alfa Romeo на финальном этапе сезона тоже было две версии переднего крыла. У новейшей каскад завершают два узких закрылка…

Переднее крыло Alfa Romeo C38, старая версия

Переднее крыло Alfa Romeo C38, старая версия
14/14

Фотограф: Джорджо Пиола

…тогда как у старой они объединены в центральной части в единую деталь.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Четверг
Автор Джорджо Пиола

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