Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Абу-Даби: Шпионские фото технических новинок
Кадры, сделанные Джорджо Пиолой и фотографами Sutton Images, дали нам возможность оценить последние новинки, подготовленные командами Ф1. В Абу-Даби они были ориентированы прежде всего на сбор данных для следующего сезона.
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Варианты переднего крыла Racing Point RP19
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Технические подборки с Гран При обычно носят сугубо утилитарный характер, но в этот раз мы решили начать с кадра, который заслуживает внимания и в художественном плане. Кроме того, он позволяет рассмотреть детали переднего крыла и его пилотов на Racing Point RP19.
Выхлопные трубы Alfa Romeo C38
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Возможность рассмотреть детали машин Ф1 всегда позволяет открыть что-то новое. В случае с Alfa Romeo это изящное крепление выхлопных труб, а также теплозащита пилона заднего крыла, которая защищает углепластиковые детали от возможной термической деформации.
Привод DRS на Alfa Romeo C38
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Привод DRS на C38 имеет два рычага – это результат прошлогодней аварии Маркуса Эрикссона в Монце: тогда единственный рычаг на смог вовремя закрыть плоскость, и этой небольшой задержки хватило, чтобы машину сорвало с траектории.
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Детали носового обтекателя Alfa Romeo C38
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Крылышки над рычагами передней подвески призваны гасить возникающую в этой области турбулентность. Так как отсюда воздушные потоки протекают дальше вдоль всего шасси, значение этих небольших деталей больше, чем может показаться.
Область кокпита Ferrari SF90
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Обратите внимание на охладитель, установленный в верхнем воздухозаборнике. Он направляет холодный воздух в подкапотное пространство, чтобы не допустить перегрева, пока машина находится в гараже, особенно с работающим мотором. Две ручки по бокам позволяют механикам устанавливать и убирать охладитель.
Детали днища Racing Point RP19
Фотограф: Джорджо Пиола
Несколько датчиков Киля, установленных на днище перед задними колесами, едва ли помогут Racing Point прибавить по ходу уик-энда. Но вот для предстоящих тестов и подготовки к 2020-му собранные данные очень даже пригодятся.
Область кокпита Red Bull RB15
Фотограф: Джорджо Пиола
Red Bull разместила пару инфракрасных камер на обтекателе боковой защитной структуры. Это также способ собрать данные о поведении машины и ее узлов.
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Mercedes опробовала в Абу-Даби доработанное переднее крыло – явно с прицелом на 2020-й. Главное отличие хорошо видно на нашем кадре, сделанном сверху: два дальних закрылка с внешней стороны имеют уменьшенный угол атаки, чтобы открывать больше места для воздуха, протекающего в обход колеса, ценой снижения прижимной силы. На такой подход в завершившемся сезоне делала ставку Ferrari.
Детали переднего крыла Mercedes F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
В таком ракурсе суть изменений видна даже лучше. Также обратите внимание на изгиб торцевой пластины наружу.
Переднее крыло Ferrari SF90
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Для сравнения – вот решение Скудерии, которое использовалось в 2019-м на ее машине SF90.
Переднее крыло Mercedes F1 W10
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
А это – традиционное крыло Mercedes. Хорошо видно, что закрылки развернуты сильнее – а по сравнению с экспериментальной версией они еще и заметно крупнее.
Переднее крыло Renault RS19
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Подход Renault можно назвать серединой между вариантами Mercedes и Ferrari. Оказалась ли эта середина золотой – вопрос спорный.
Переднее крыло Alfa Romeo C38, новая версия
Фотограф: Джорджо Пиола
У Alfa Romeo на финальном этапе сезона тоже было две версии переднего крыла. У новейшей каскад завершают два узких закрылка…
Переднее крыло Alfa Romeo C38, старая версия
Фотограф: Джорджо Пиола
…тогда как у старой они объединены в центральной части в единую деталь.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Четверг
|Автор
|Джорджо Пиола
Гран При Абу-Даби: Шпионские фото технических новинок
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