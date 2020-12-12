Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой

1. Победит ли Хэмилтон?

Льюис вернулся в строй после непродолжительной болезни, и в этот уик-энд ему есть, что доказывать. Казалось бы, титул давно в кармане, Хэмилтон должен бы думать об отпуске. Но коронавирус чуть подпортил Льюису концовку сезона. Выступление Джорджа Расселла в Бахрейне на прошлой неделе заставило многих пересмотреть роль пилотов в победах Mercedes последних нет. Молодой британец, едва сев за руль машины Хэмилтона, чуть не выиграл гонку – что, как считают некоторые эксперты, ослабило позицию самого Льюиса в переговорах о новом контракте.

Хэмилтону очень нужно в этот уик-энд напомнить боссам о том, сколь он и правда хорош. Ему нужен практически безупречный Гран При – с поулом, лидерством от старта до финиша, быстрым кругом и вот этим всем…

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

2. Удержится ли Боттас на втором месте?

Mercedes – конечно выдающаяся команда, но у ее второго гонщика явно непростой период. Валттери Боттас мало того, что упустил шанс побороться за титул, так еще и не гарантировал себе пока даже второе место в чемпионате. Как бы странно это ни звучало: при пяти сходах с дистанции Макс Ферстаппен все еще сохраняет теоретические шансы на второе место по итогам сезона.

Опускаться ниже второй строчки Валттери ну никак нельзя.

3. Кто станет лучшим из остальных?

Продолжается в Формуле 1 и борьба за титул «лучшего из остальных». Впрочем, еще пару недель назад казалось, что концовка сезона получится чуть более напряженной. Теперь же – после победы Серхио Переса на Гран При Сахира – в борьбе наметился явный фаворит. Чтобы опередить мексиканца по итогам чемпионата его единственному сопернику Даниэлю Риккардо нужно подниматься по итогам гонки в Абу-Даби на подиум. В целом, такой исход сенсацией не станет, но вот в то, что без очков останется сам Перес, верится с большим трудом. В этом году Чеко финишировал в десятке во всех гонках, в которых стартовал – кроме одной, когда в Бахрейне на его Racing Point сгорел мотор.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

4. Кому достанется третье место в Кубке конструкторов?

Победа в Сахире серьезно поправила положение Racing Point в Кубке конструкторов. После схода Переса за неделю до этого в Гран При Бахрейна шансы его команды на третье место резко уменьшились, но теперь она уже считается главным фаворитом.

Впрочем, тут еще не все так однозначно. McLaren отстает от Racing Point всего на 10 очков, да и Renault сохраняет шансы. Французы пока проигрывают «розовым» 22 балла, и тоже еще могут отыграться.

5. Использует ли Элбон свой последний шанс?

С составами команд на следующий год уже практически все ясно. Последняя загадка трансферного рынка – судьба второго кокпита Red Bull. Алекс Элбон дважды в этом году поднимался на подиум, но в целом его результаты никак нельзя назвать приемлемыми для пилота команды статуса Red Bull.

Боссы коллектива дали Алексу время до конца сезона, чтобы застолбить за собой место на следующий сезон, но он пока не смог никого ни в чем убедить окончательно. Прогресс в выступлениях Элбона не прослеживается. При этом один из его главных соперников в борьбе за место в команде только что выиграл гонку…

В Абу-Даби у Элбона будет, возможно, последний шанс склонить чашу весов в свою сторону.