Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой

1. Останется ли Ферстаппен лучшим из остальных?

Mercedes была бесспорно лучшей командой этого чемпионата. Да, на отдельных этапах сильнее смотрелись то Ferrari, то Red Bull, но серебряные машины были быстры везде. Логично, что два ее пилота забронировали за собой первые строчки протокола личного зачета досрочно, но вот борьба за третье место в чемпионате формально еще продолжается. Победив в Бразилии, Макс Ферстаппен возглавил зачет «лучших из остальных», а пилоты Ferrari, столкнувшись между собой, обеспечили ему неплохой отрыв перед стартом заключительного этапа.

Догнать голландца теоретические шансы сохраняет теперь лишь Шарль Леклер. Но и монегаск отстает на 11 очков – такой дефицит ликвидировать будет трудно, но все-таки возможно, особенно при условии победы в Абу-Даби…

2. Сайнс, Гасли или Элбон?

Карлос Сайнс к началу заключительного этапа продолжает бороться за шестое место в личном зачете с Пьером Гасли и Алексом Элбоном. Этот удивительный факт говорит и о том, насколько хорош был в этом году испанец, и о том, сколь слабо в этом году смотрелись напарники Макса Ферстаппена по Red Bull.

Карлос не просто сохранил шансы на то, чтобы финишировать впереди обоих. Перед стартом последней гонки он опережает Элбона на 11 очков, а с Гасли идет вровень. Это вполне дает ему право считаться даже фаворитом гонки за шестое место в личном зачете: McLaren в этом году явно быстрее Toro Rosso, а Алекс в своей карьере лишь раз набирал больше 10 очков разом – даже выступая на Red Bull.

Сайнс по итогам года вполне может опередить обоих гонщиков, пробовавшихся на роль, на которую доктор Марко отказался брать самого Карлоса.

Карлос Сайнс, McLaren MCL34 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

3. Встретятся ли вновь пилоты Ferrari на трассе?

Противостояние Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера спасло концовку этого сезона. Как только Ferrari всерьез начала бороться за победы, мы увидели сколь взрывоопасное у Скудерии на самом деле сочетание пилотов. «Недопонимание» в квалификации в Монце, недовольство Шарля тактикой в Сингапуре, разборки в радиоэфире в Сочи и авария в Сан-Паулу – это звенья одной цепи, как бы ни пытался Маттиа Бинотто убедить всех, что его пилоты чуть ли не лучшие друзья.

Случившееся в Бразилии и последовавшие затем разговоры с боссом наверняка чуть остудит пыл Себа и Шарля. Вряд ли они вновь доведут дело до аварии в последней гонке чемпионата, но было бы все равно очень любопытно посмотреть за их дуэлью. Что будут делать Феттель и Леклер, если снова окажутся рядом на трассе уже в Абу-Даби? Насколько решительными будут атаки догоняющего? Насколько жестко будет защищаться идущий впереди? Что мы, в конце концов, услышим в радиоэфире?

Давайте, парни в красном, сделайте нам интересно еще раз. Вы же умеете.

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari SF90 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

4. Будут ли изменения в зачете Кубка конструкторов?

Сумасшедшая гонка в Сан-Паулу чуть встряхнула турнирную таблицу командного зачета, дав почву для пары интересных сражений в Абу-Даби. Toro Rosso, сорвавшая куш в Бразилии, приблизилась на расстояние атаки к Renault. Две команды в борьбе за пятую строчку в Кубке конструкторов разделяют всего восемь очков. Toro Rosso нужно провести в Абу-Даби очень сильную гонку, чтобы одолеть команду производителя, но такой вариант совсем не кажется фантастическим…

Alfa Romeo, тоже отлично проведшая уик-энд в Абу-Даби, теперь на десять очков отстает от Racing Point, которая опустилась на седьмую строчку в зачете. У подопечных Фреда Вассера тоже есть шанс сорвать куш в концовке сезона. В каждом из противостояний на кону стоит по несколько миллионов евро.

5. Как завершит сезон Квят?

Как бы ни завершился Гран При Абу-Даби, уже можно сказать, что Даниил Квят провел, пожалуй, свой лучший сезон в составе Toro Rosso: подиум, еще несколько очень сильных гонок, немало очков… Но нельзя и не признать, что концовку чемпионата россиянин чуть завалил, а потому было бы неплохо завершить сезон на какой-нибудь высокой ноте.

Команде очень нужен двойной финиш пилотов в очках, так что от выступления Квята в Абу-Даби зависит не только то, с каким настроением встретят зиму его болельщики…