Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

1. Это было невероятно

Нечего писать. Нет слов. Это невозможно ни описать, ни спланировать, ни срежиссировать. То, что случилось – это невероятно. И речь не о событиях в Абу-Даби, а во всем этом сезоне.

2. Ферстаппен заслужил титул

Фантастический талант. Возможно самый большой за всю историю в Формуле 1. Да, без аварии Николя Латифи он скорее всего не завоевал бы титул в этом году. Но рано или поздно это все равно бы случилось.

Этот сезон в его исполнении был великолепен. Он был очень быстр. Пожалуй, ему не стоило так горячиться в Сильверстоуне. Возможно, у него все-таки сдали нервы в Саудовской Аравии – но в целом он проводил этот год невероятно сильно, и потерял огромное количество очков не по своей вине.

Льюис тоже был великолепен. Завоюй он этот титул, это был бы лучший титул в его карьере… Но так получилось, что это был год Макса.

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

3. Формуле 1 нужно определяться с правилами борьбы на трассе

Если от этого сезона и останется слегка горьковатое послевкусие, то исключительно из-за спорных эпизодов с одной общей составляющей – выездами машин за пределы трассы. Складывается впечатление, что Формула 1 просто не знает, как разобраться с этой проблемой. Правила борьбы не то чтобы меняются от уик-энда к уик-энду – их просто нет. Никто не понимает, можно ли выдавливать соперника за пределы трассы, можно ли выезжать за белые линии и возвращаться впереди соперника, какие и за что предусмотрены штрафы.

Бразилия, Саудовская Аравия и Абу-Даби – три Гран При в конце сезона, когда дирекция гонки и судьи сталкивались с необходимостью рассматривать спорные эпизоды в борьбе между Максом и Льюисом, и каждый раз складывалось ощущение, что принимаемые решения базируются исключительно на личном восприятии мира людей, которым не повезло на каждом из этапов быть судьями. Потому что четких ориентиров просто не существует.

С этим пора что-то делать. Невозможно бесконечно вздыхать по этому поводу, сетуя на то, что «был бы гравий – таких проблем не существовало бы». Мир изменился. Гравийные ловушки не вернутся, поэтому пилоты продолжат выдавливать друг друга за пределы трассы, обгонять по обочине и прочее, прочее, прочее. Прописать правила борьбы просто необходимо.

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

4. Повторения такого сезона придется ждать долго

Завершившийся сегодня чемпионат – один из лучших в истории. Не только потому, что лидеры боролись за победу до самого конца и приехали на финальный этап с одинаковым количеством очков. Не только потому, что все решилось на самом последнем круге. Но еще и потому, что мы увидели целую россыпь невероятно красивых гонок.

Что и говорить, даже гонки в Барселоне и Франции получились захватывающими. А Гран При России в Сочи и вовсе превратился в триллер. Сколько скучных гонок у нас было? Одна, две?

Формуле 1 будет сложно повторить нечто подобное в будущем.

5. Не стоит слишком сильно ругать судей

Да, спорных решений в этом году было множество. Возможно, слишком много. Возможно, не всегда дирекция гонок и судьи не всегда принимали верные и не всегда целиком контролировали ситуацию. Но они все-таки люди, а их работа – возможно самая сложная в Формуле 1.