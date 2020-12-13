Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен выиграл гонку, начав ее с поула и пролидировав от старта до финиша. Олег Карпов подводит итоги гонки сразу после окончания Гран При Абу-Даби.
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1. Победы Ферстаппена тоже могут быть скучны
Мы, конечно, устали от побед Mercedes. Это бесспорно. Но это не значит, что победа кого угодно еще – это автоматически праздник. Нет.
Red Bull и Макс Ферстаппен – молодцы. Последний уик-энд этого сезона дает надежду, что уж в следующем году мы сможем понаблюдать за чуть более напряженной схваткой за титул. Главное, чтобы явного преимущества все же не было ни у одной из команд.
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2. McLaren выиграла сражение за третье место благодаря пилотам
Борьба за третье место в Кубке конструкторов была главным элементом интриги заключительного этапа этого чемпионата, и сейчас самое время поздравить McLaren. У оранжевой команды была явно не самая быстрая машина в средней группе. Renault и Racing Point часто смотрелись мощнее, но мало кто будет спорить: сила McLaren заключалась в сильном составе пилотов. Карлос Сайнс и Ландо Норрис регулярно набирали очки, сменяли друг друга в роли лидера и в итоге принесли своему коллективу результат.
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
3. С двумя «cтроллами» Racing Point боролась бы с Ferrari
Боссам будущей Aston Martin, напротив, можно бы и задуматься. В этой гонке команду вновь мог спасти Серхио Перес, но машина мексиканца застыла на обочине еще в самом начале дистанции. Лэнс Стролл же в одиночку с задачей не справился, еще раз подтвердив, что пока не ровня своему коллеге.
В лице Переса Racing Point теряет очень ценный актив. Без него, кажется, она бы даже не боролась за третье место с McLaren и Renault – даже несмотря на наличие в гараже «розового Mercedes».
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4. Хэмилтон дал Боттасу перевести дух
Неделя после Гран При Сахира наверняка была для Валттери Боттаса сложной. Он говорит, что не читал новостей и комментариев в социальных сетях. Но он уже давно в Ф1, чтобы представлять, что именно о нем сейчас думают наблюдатели.
Да, в Абу-Даби он не победил, но хотя бы был лучшим из пилотов своей команды – как в квалификации, так и в гонке. А такое случалось в этом году нечасто. Больше того, в равной борьбе Льюиса Хэмилтона он вообще одолел, кажется, впервые в этом сезоне.
Неплохо, Валттери. Но поможет ли это в будущем?
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
5. Боссы Формулы 1 – молодцы
Это был один из самых странных сезонов в истории Ф1. По два этапа на одних и тех же трассах, эксперименты с конфигурациями, визиты в Муджелло, Имолу, Портиман, Стамбул…
Весной угроза отмены всего чемпионата казалась более чем реальной. Но боссам Ф1 в итоге удалось сотворить маленькое чудо, смастерив календарь из 17 Гран При в условиях пандемии.
Браво.
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|Олег Карпов