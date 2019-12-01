Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

Не исключено, что последующие комментарии еще заставят нас пересмотреть точку зрения на определенные события этой гонки, но спустя минуты после финиша можно сделать следующие выводы…

1. Хэмилтон – лучший пилот сезона

Не только по количеству набранных очков. Льюис провел, возможно, вообще лучший сезон в своей карьере. Тот факт, что в Абу-Даби он впервые с июля выиграл квалификацию, свидетельствует о том, что уровень конкуренции был очень высок, но Хэмилтон все равно выигрывал гонки, а в Эмиратах поставил жирную точку: поул, победа, лучший круг, «Большой шлем». Браво!

2. У Ferrari – проблемы

Ну или по крайней мере – небольшой повод для беспокойства. FIA впервые выпустила документ, который косвенно указывает на то, что федерацию волнует то, как работают силовые установки на машинах итальянской команды. До этого выпускались лишь технические директивы, которые формально просто разъясняли всем командам определенные положения регламента – пусть всем и было очевидно, что разъяснения даются лишь для того, чтобы понять, не нарушает ли правила Скудерия. Теперь никто уже не скрывает: FIA действительно в чем-то подозревает «красных».

Перед стартом гонки в Абу-Даби стало известно, что данные, которые Ferrari предоставила FIA относительно количества топлива в баке машины Шарля Леклера, «значительно» расходятся с тем, сколько было залито в нее на самом деле. Это особенно интересно, если учесть, что соперники подозревают Ferrari в том, что она нашла способ сжигать больше горючего, чем разрешено регламентом.

Спустя примерно час после финиша, в 19:45 по местному времени, представители Скудерии должны будут объясниться судьям FIA.

3. Норрис – лучший дебютант сезона

Да, Алекс Элбон заработал себе по ходу чемпионата место в топ-команде, но это стало скорее не следствием его собственных выступлений, а проблем у Пьера Гасли. Кто на самом деле произвел в этом году впечатление – так это Ландо Норрис. Да, он уступил Карлосу Сайнсу по количеству набранных очков, но одолел его в квалификациях, а также провел несколько очень эффектных Гран При – включая последний.

4. Квяту очень нужно подтянуть квалификации

Квалификационное противостояние с Пьером Гасли – это если и не провал, то совсем близко к нему. Даниил формально опередил француза лишь два раза. Причем в первый раз, в Монце, Гасли вообще не боролся, поскольку получил штраф за замену компонентов мотора; а во второй, в Мексике, практически не спал в ночь на субботу из-за болезни. Во всех остальных квалификациях Пьер был быстрее – и это тревожный сигнал для болельщиков россиянина.

При этом гонка у Квята получилась отличная. Даниил был очень быстр на первом отрезке на жестких шинах, что и обеспечило ему место в первой десятке, несмотря на не самый лучший старт.

5. Кубица возвращался зря

Теперь, когда сезон окончен, можно констатировать: Роберт Кубица, которого мы видели в сезоне-2019 – не тот Роберт Кубица, который выступал в Ф1 в 2006-2010 годах. Зачем это было нужно? Теперь мы запомним его скорее как рента-драйвера, который проиграл дебютанту чемпионата все квалификации и совершенно беспомощно смотрелся в гонках…

Порой важно вовремя остановиться.