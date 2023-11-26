Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен одержал 19-ю победу в сезоне, Шарль Леклер и Джордж Расселл составили ему компанию на подиуме. Они еще не успели выйти на призовой подиум, а Олег Карпов уже готов подвести итоги последней гонки сезона.
1. Ферстаппен провел уникальный сезон
Потрясающий, невероятный, восхитительный. Этот сезон войдет в историю – никогда прежде в Ф1 не доминировал ни один пилот. Да, преимущество Red Bull в скорости над соперниками неоспоримо. Чеко Перес при всех своих злоключениях все равно закончил сезон на втором месте – причем, обеспечив его себе досрочно. Но то, что в этом году сделал Ферстаппен – выше всяких похвал.
При этом стоит признать: история – это, конечно, прекрасно, но лучше бы подобных сезонов в Формуле 1 было поменьше. Верните нам наш 2021-й!
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Серхио Перес, Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
2. Второе место без единой победы – плохая реклама для Ф1
Команда Mercedes вырвала-таки второе место в Кубке конструкторов у Ferrari. Но вряд ли это сильно изменило впечатление от сезона дружины Тото Вольфа. Скудерия, в конце концов, победила хотя бы раз. Когда в Формуле 1 нет борьбы за титулы – это грустно. Когда отставание соперников от лидера настолько велико – это просто плохо для всех. И для Mercedes, и для Ferrari, и даже для Red Bull…
3. McLaren – главная надежда
Да, в Абу-Даби оранжевые были не настолько быстры, как в некоторых других гонках. Но все равно, их прогресс в течение чемпионата – главная надежда на то, что в следующем году у Red Bull все-таки появится настоящий конкурент.
Есть ощущение, что команда Андреа Стеллы кое-что понимает в нынешнем регламенте… Достаточно ли будет этого понимания, чтобы дать бой «Быкам»? Хотелось бы надеяться.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
4. Цунода молодец. Жаль, что не всегда
Если бы Юки выступал так постоянно – его бы уже давно сватали в Red Bull Racing… Да что уж там, Хельмут Марко мог бы психануть и высадить ради такого Юки из кокпита второй машины «старшей» команды Чеко Переса. Отличная квалификация, практически идеальная гонка, в которой Цунода реализовал тактику с однимо пит-стопаом – и, самое главное, в очень важный для команды момент. В Абу-Даби Юки полностью затмил своего более опытного и более звездного напарника.
Жаль, что его усилий не хватило до седьмого места в Кубке конструкторов… И не хватило как раз потому, что Юки не всегда столь же хорош, как он был в этот уик-энд.
5. Может, финал из Абу-Даби все-таки перенести куда-то еще?
Трасса в ОАЭ принимала финал сезона уже более десятка раз – и если такие гонки и получались драматичными, то лишь ввиду наличия интриги в чемпионате. Сама по себе трасса создать гоночный спектакль высшей пробы, кажется, не способна. Может быть, Формуле 1 и правда подумать о том, чтобы перенести заключительный Гран При в Вегас?
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