Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

1. Ферстаппен провел уникальный сезон

Потрясающий, невероятный, восхитительный. Этот сезон войдет в историю – никогда прежде в Ф1 не доминировал ни один пилот. Да, преимущество Red Bull в скорости над соперниками неоспоримо. Чеко Перес при всех своих злоключениях все равно закончил сезон на втором месте – причем, обеспечив его себе досрочно. Но то, что в этом году сделал Ферстаппен – выше всяких похвал.

При этом стоит признать: история – это, конечно, прекрасно, но лучше бы подобных сезонов в Формуле 1 было поменьше. Верните нам наш 2021-й!

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

2. Второе место без единой победы – плохая реклама для Ф1

Команда Mercedes вырвала-таки второе место в Кубке конструкторов у Ferrari. Но вряд ли это сильно изменило впечатление от сезона дружины Тото Вольфа. Скудерия, в конце концов, победила хотя бы раз. Когда в Формуле 1 нет борьбы за титулы – это грустно. Когда отставание соперников от лидера настолько велико – это просто плохо для всех. И для Mercedes, и для Ferrari, и даже для Red Bull…

3. McLaren – главная надежда

Да, в Абу-Даби оранжевые были не настолько быстры, как в некоторых других гонках. Но все равно, их прогресс в течение чемпионата – главная надежда на то, что в следующем году у Red Bull все-таки появится настоящий конкурент.

Есть ощущение, что команда Андреа Стеллы кое-что понимает в нынешнем регламенте… Достаточно ли будет этого понимания, чтобы дать бой «Быкам»? Хотелось бы надеяться.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Оскар Пиастри, McLaren MCL60

4. Цунода молодец. Жаль, что не всегда

Если бы Юки выступал так постоянно – его бы уже давно сватали в Red Bull Racing… Да что уж там, Хельмут Марко мог бы психануть и высадить ради такого Юки из кокпита второй машины «старшей» команды Чеко Переса. Отличная квалификация, практически идеальная гонка, в которой Цунода реализовал тактику с однимо пит-стопаом – и, самое главное, в очень важный для команды момент. В Абу-Даби Юки полностью затмил своего более опытного и более звездного напарника.

Жаль, что его усилий не хватило до седьмого места в Кубке конструкторов… И не хватило как раз потому, что Юки не всегда столь же хорош, как он был в этот уик-энд.

5. Может, финал из Абу-Даби все-таки перенести куда-то еще?

Трасса в ОАЭ принимала финал сезона уже более десятка раз – и если такие гонки и получались драматичными, то лишь ввиду наличия интриги в чемпионате. Сама по себе трасса создать гоночный спектакль высшей пробы, кажется, не способна. Может быть, Формуле 1 и правда подумать о том, чтобы перенести заключительный Гран При в Вегас?