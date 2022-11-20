Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

1. Рекорд Ферстаппена будет трудно побить

Статистика Макса в этом году впечатляет. 15 побед в сезоне из 22 гонок… Вдуматься только: он не выиграл в этом году всего семь раз. Тут просто нечего добавить. Возможно, из-за истории с командными приказами в Бразилии фокус немного смещен, но этот чемпионат войдет в историю. Превзойти это достижение в будущем будет очень сложно – даже самому Максу.

2. Red Bull подставила Переса

Как бы странно это ни звучало, Ferrari переиграла Red Bull тактически. Второй пит-стоп для Серхио Переса был явно лишним, и теперь Кристиану Хорнеру будет очень сложно объясняться со своим вторым пилотом. У Red Bull было преимущество в скорости над Скудерией в этот уик-энд, и на одинаковой тактике Чеко наверняка смог бы финишировать впереди Шарля…

Такие расчеты, впрочем, всегда сложны – особенно в Абу-Даби, где у команд есть фактически всего одна «нормальная» тренировка, в условиях схожих с гоночными. Но, так или иначе, факт остается фактом: Серхио Перес не стал вторым в чемпионате из-за просчета команды.

После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, после старта Фото: Энди Хон / Motorsport Images

3. Леклер заслуживал стать вторым

Да, без ошибок с его стороны не обошлось. Вылеты в Имоле и во Франции точно испортили впечатление от его сезона, но было бы все равно неправильно говорить, будто именно он проиграл борьбу за титул Ферстаппену. Во второй половине чемпионата Макс был просто неудержим.

Так или иначе, Шарль был лучшим из остальных и точно заслужил вице-чемпионский титул.

Читайте также: Итоговое положение в общем зачете Формулы 1

4. Риккардо проиграл четвертое место McLaren в Кубке конструкторов

Команда из Уокинга, наверное, еще в Бразилии рассталась с надеждой занять четвертую строчку – после успешной гонки для Alpine. Отыграться в Абу-Даби было практически невозможно – для этого в последнем Гран При чемпионата должно было произойти что-то невероятное, а невероятное в Абу-Даби случается редко.

Так или иначе, результат гонки в Абу-Даби еще раз наглядно продемонстрировал, почему именно McLaren решила расстаться с Даниэлем Риккардо. Одного беглого взгляд в итоговые протоколы чемпионата достаточно, чтобы понять, что именно очков, которые не добрал для команды австралиец, ей и не хватило для победы над Alpine. Ландо Норрис закончил сезон впереди обоих пилотов французской команды, Риккардо набрал в три с лишним раза меньше.

Расставание с Даниэлем точно получилось не самым дешевым. Но оставлять его еще на один год возможно вышло бы еще дороже.

Себастьян Феттель, Aston Martin, Даниэль Риккардо, McLaren Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Феттель мог бы продолжать карьеру

Заключительный уик-энд в карьере Себастьяна Феттеля получился эмоциональным. Проводы были пышными и масштабными, а сам он – собственным выступлением – добавил сентиментов. Обоснованность вздохов по поводу того, что он уходит слишком рано, Себ точно подкрепил – особенно в квалификации, пробившись в финальный ее сегмент.

Стратегия в гонке была, наверное, не самой удачной, но Феттель точно провел свой последний в карьере Гран При на отлично!