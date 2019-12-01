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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Галерея

Гран При Абу-Даби: лучшие фото воскресенья

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Гран При Абу-Даби: лучшие фото воскресенья
1 дек. 2019 г., 20:50

Самолеты над стартовой прямой, длинноволосые красавицы и VIP-персоны в паддоке, борьба на трассе – всем этим Гран При Абу-Даби не слишком сильно отличался от остальных гонок Ф1. За исключением одного важного момента: все это мы видели в последний раз за этот год.

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Призеры гонки на подиуме

Призеры гонки на подиуме
1/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен после финиша гонки

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен после финиша гонки
2/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Резина на болиде Red Bull после бернаута

Резина на болиде Red Bull после бернаута
3/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон
4/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Старт гонки

Старт гонки
5/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Пролет авиации над трассой

Пролет авиации над трассой
6/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Групповое фото пилотов Ф1

Групповое фото пилотов Ф1
7/20

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Девушки

Девушки
8/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон после гонки

Льюис Хэмилтон после гонки
9/20

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Борьба на первом круге

Борьба на первом круге
10/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Механики Red Bull Racing после гонки

Механики Red Bull Racing после гонки
11/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Валттери Боттас

Валттери Боттас
12/20

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Церемония награждения

Церемония награждения
13/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Шарль Леклер и Макс Ферстаппен с пресс-секретарями после гонки

Шарль Леклер и Макс Ферстаппен с пресс-секретарями после гонки
14/20

Фотограф: Эрвин Ягги

Борьба на старте

Борьба на старте
15/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Столкновение Пьера Гасли с пилотами Racing Point на первом круге

Столкновение Пьера Гасли с пилотами Racing Point на первом круге
16/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Певица Энн-Мари на стартовой решетке

Певица Энн-Мари на стартовой решетке
17/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Пьеро Феррари на стартовой решетке

Пьеро Феррари на стартовой решетке
18/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниил Квят с одним из инженеров Toro Rosso

Даниил Квят с одним из инженеров Toro Rosso
19/20

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Представительница Mercedes на подиуме с кубком за победу

Представительница Mercedes на подиуме с кубком за победу
20/20

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
10:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
14:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
11:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
14:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
14:10
17:10
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