Гран При Абу-Даби: лучшие фото воскресенья
Самолеты над стартовой прямой, длинноволосые красавицы и VIP-персоны в паддоке, борьба на трассе – всем этим Гран При Абу-Даби не слишком сильно отличался от остальных гонок Ф1. За исключением одного важного момента: все это мы видели в последний раз за этот год.
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Гран При Абу-Даби: лучшие фото воскресенья
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