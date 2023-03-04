Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Вот с чего пары пилотов в каждой из десяти команд начнут свое внутреннее противостояние в сезоне 2023 года
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
1-0
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
1-0
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
0-1
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
Alpine
|
Пьер Гасли
|
0-1
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
McLaren
|
|
0-1
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
1-0
|
Гуаньюй Чжоу
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
1-0
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
0-1
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
0-1
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
Williams
|
Александр Элбон
|
1-0
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
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