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Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Вот с чего пары пилотов в каждой из десяти команд начнут свое внутреннее противостояние в сезоне 2023 года

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
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Red Bull Red Bull RB19

 Макс Ферстаппен

 

1-0

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 2 (+0,138 в Q3)

 

Ferrari Ferrari SF-23

 Шарль Леклер

 

1-0

 Карлос Сайнс
3 Bahrain Бахрейн 4 (+0,154 в Q3)

 

Mercedes Mercedes W14

 Льюис Хэмилтон

 

0-1

 Джордж Расселл
7 (+0,044 в Q3)  Bahrain Бахрейн 6

 

Alpine Alpine A522 Alpine A523

 Пьер Гасли

 

0-1

 Эстебан Окон
20 (+0,673 в Q1) Bahrain Бахрейн 9
 

McLaren McLaren MCL60


 Оскар Пиастри

 

0-1

 Ландо Норрис
18 (+0,449 в Q1) Bahrain Бахрейн 11

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C43

 Валттери Боттас

 

1-0

China Гуаньюй Чжоу
12 Bahrain Бахрейн 13 (+0,030 в Q2)

 

Aston Martin Aston Martin AMR23

 Фернандо Алонсо

 

1-0

 Лэнс Стролл
5 Bahrain Бахрейн 8 (+0,500 в Q3)

 

Haas Haas VF-23

Denmark Кевин Магнуссен

 

0-1

 Нико Хюлькенберг
17 (+0,688 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
 

AlphaTauri AlphaTauri AT04

 Ник де Врис

 

0-1


Japan Юки Цунода
19 (+0,721 в Q1) Bahrain Бахрейн 14

 

Williams Williams FW45

Thailand Александр Элбон

 

1-0

United States Логан Сарджент
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,191 в Q1)
 

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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