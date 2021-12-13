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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Аналитика

Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Финальный Гран При сезона подарил болельщикам Ф1 невероятную дуэль за титул, а вот в плане технических новинок вышел куда менее ярким

Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения
Сборка Aston Martin AMR21 в четверг
Сборка Aston Martin AMR21 в четверг
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1. В Абу-Даби команды приехали прямо из соседней Саудовской Аравии. Машины остались в конфигурации для трассы в Джидде со средним – как Aston Martin AMR21 – или даже более низким уровнем прижимной силы. Как оказалось, после переделок «Яс-Марины» такие настройки подходят и для этого этапа.
Сборка Red Bull RB16B
Сборка Red Bull RB16B
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1. В Red Bull, как и неделей ранее, посвятили тренировки сравнению двух вариантов заднего крыла. В итоге то, что обеспечивает больше прижима (на фото)…
Чемпион мира Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Чемпион мира Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

1. …на квалификацию и гонку уступило место «облегченному» варианту с предельно простыми торцевыми пластинами, лишенными дополнительных элементов.
Передние тормоза Alfa Romeo C41
Передние тормоза Alfa Romeo C41
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2. Понятно, что никаких новинок на финальном Гран При у команд не было. Зато в процессе сборки машин удалось рассмотреть интересные конструктивные подробности некоторых узлов – как, например, тормозные воздуховоды и элементы подвески Alfa Romeo, обычно скрытые в за массой других деталей.
Детали передних тормозов Ferrari SF21
Детали передних тормозов Ferrari SF21
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2. На Ferrari SF21 узел крепления переднего колеса также находится в процессе сборки, причем на ранней стадии. Крупная серебристая деталь – это та самая ступица, к которой потом крепятся все остальные элементы. Ниже лежит тормозной суппорт. Хорошо видно, что Скудерия не использует надставку для крепления верхнего треугольного рычага – на всех остальных машинах пелотона такая деталь есть.
Сборка Red Bull RB16B
Сборка Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Днище является самой крупной цельной деталью машины Ф1. На примере Red Bull можно рассмотреть ее особенности, включая спиралевидные элементы у передней кромки – они помогают стабилизировать и «распрямить» завихрения, протекающие в сторону воздухозаборников понтонов.
Детали диффузора Red Bull RB16B
Детали диффузора Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Диффузор со всеми его хитро переплетающимися кромками и направляющими в нижней части также структурно является частью днища.
Носовые обтекатели Alpine A521
Носовые обтекатели Alpine A521
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4. Alpine привезла на финальный Гран При запасные детали на случай непредвиденного развития событий. Но Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом без приключений провели уик-энд, так что носовые обтекатели A521 отправятся на склад истории. Хотя, быть может, они еще пригодятся на предстоящих 14-15 декабря тестах, которые окончательно поставят точку в карьере нынешних машин Ф1…
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