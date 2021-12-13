Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения

Сборка Aston Martin AMR21 в четверг 1 / 8 1. В Абу-Даби команды приехали прямо из соседней Саудовской Аравии. Машины остались в конфигурации для трассы в Джидде со средним – как Aston Martin AMR21 – или даже более низким уровнем прижимной силы. Как оказалось, после переделок «Яс-Марины» такие настройки подходят и для этого этапа.

Сборка Red Bull RB16B 2 / 8 1. В Red Bull, как и неделей ранее, посвятили тренировки сравнению двух вариантов заднего крыла. В итоге то, что обеспечивает больше прижима (на фото)…

Чемпион мира Макс Ферстаппен, Red Bull Racing 3 / 8 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images 1. …на квалификацию и гонку уступило место «облегченному» варианту с предельно простыми торцевыми пластинами, лишенными дополнительных элементов.

Передние тормоза Alfa Romeo C41 4 / 8 2. Понятно, что никаких новинок на финальном Гран При у команд не было. Зато в процессе сборки машин удалось рассмотреть интересные конструктивные подробности некоторых узлов – как, например, тормозные воздуховоды и элементы подвески Alfa Romeo, обычно скрытые в за массой других деталей.

Детали передних тормозов Ferrari SF21 5 / 8 2. На Ferrari SF21 узел крепления переднего колеса также находится в процессе сборки, причем на ранней стадии. Крупная серебристая деталь – это та самая ступица, к которой потом крепятся все остальные элементы. Ниже лежит тормозной суппорт. Хорошо видно, что Скудерия не использует надставку для крепления верхнего треугольного рычага – на всех остальных машинах пелотона такая деталь есть.

Сборка Red Bull RB16B 6 / 8 Фотограф: Джорджо Пиола 3. Днище является самой крупной цельной деталью машины Ф1. На примере Red Bull можно рассмотреть ее особенности, включая спиралевидные элементы у передней кромки – они помогают стабилизировать и «распрямить» завихрения, протекающие в сторону воздухозаборников понтонов.

Детали диффузора Red Bull RB16B 7 / 8 Фотограф: Джорджо Пиола 3. Диффузор со всеми его хитро переплетающимися кромками и направляющими в нижней части также структурно является частью днища.