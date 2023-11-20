Гран При Абу-Даби-2023: расписание, факты и статистика
Очередной чемпионат мира добрался до своего финала. В эти выходные на трассе «Яс-Марина» гонщики и команды окончательно расставят все точки над i. Вот что еще важно знать о предстоящем уик-энде
Главное:
|Гонка
|Гран При Абу-Даби
|Этап
|21-й из 22
|Место
|«Яс-Марина», Абу-Даби, ОАЭ
|Длина круга
|5,281 км
|Гоночная дистанция
|58 кругов / 306,183 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|16 (9 левых, 7 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:26.103 – Макс Ферстаппен / Red Bull / 2021
|Рекорд круга (квалификация)
|1:22.109 – Макс Ферстаппен / Red Bull / 2021
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Пейзаж Абу-Даби
Расписание уик-энда
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|22 ноября, пятница
|12:30-13:30
|Вторая тренировка
|22 ноября, пятница
|16:00-17:00
|Третья тренировка
|23 ноября, суббота
|13:30-14:30
|Квалификация
|23 ноября, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|
24 ноября, воскресенье
|16:00
Прогноз погоды на этап
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятн. осадков
|Ветер
|Влажн.
|
22 ноября, пятница
|32/24 °C
|Облачно
|1%
|Восточный, 4 м/с, порывы до 8 м/с
|до 38%
|23 ноября, суббота
|32/24 °C
|
Переменная облачность
|2%
|
Северо-западный, 4 м/с, порывы до 8 м/с
|до 41%
|24 ноября, воскресенье
|30/23 °C
|Ясно
|0%
|
Северо-западный, 6 м/с, порывы до 12 м/с
|до 51%
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
После старта Гран При Абу-Даби 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:26.633 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Лучшее время во второй тренировке
|1:25.146 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:24.982 – Серхио Перес / Red Bull
|Время поула
|1:23.824 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull
Средняя скорость – 209,319 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull – с 1 до 20 круга
Шарль Леклер / Ferrari – 21-й круг
Макс Ферстаппен / Red Bull – с 22 до 58 круга
|Тактика победителя
|
1 пит-стоп
Medium - Hard
|Лучший круг в гонке
|1:28.391 – Ландо Норрис / McLaren
(44-й из 58)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull
2. Шарль Леклер / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|
Ферстаппен победил в Абу-Даби, Леклер переиграл Переса
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (5)
|
Mercedes (6)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (5)
| Mercedes (6)
Red Bull (6)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (4)
|
Red Bull (5)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Новая конфигурация трассы «Яс-Марина» используется с 2021 года
Фото: Yas Marina Circuit
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