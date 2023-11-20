Формула 1 Гран При Абу-Даби
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Гран При Абу-Даби-2023: расписание, факты и статистика

Очередной чемпионат мира добрался до своего финала. В эти выходные на трассе «Яс-Марина» гонщики и команды окончательно расставят все точки над i. Вот что еще важно знать о предстоящем уик-энде

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Атмосфера

Главное:

Гонка United Arab Emirates Гран При Абу-Даби
Этап 21-й из 22
Место «Яс-Марина», Абу-Даби, ОАЭ
Длина круга 5,281 км
Гоночная дистанция 58 кругов / 306,183 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 16 (9 левых, 7 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:26.103 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull / 2021
Рекорд круга (квалификация) 1:22.109 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull / 2021
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
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Пейзаж Абу-Даби

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Пейзаж Абу-Даби

Расписание уик-энда

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 22 ноября, пятница  12:30-13:30
Вторая тренировка 22 ноября, пятница  16:00-17:00 
Третья тренировка 23 ноября, суббота  13:30-14:30
Квалификация 23 ноября, суббота 17:00-18:00 
Гонка

24 ноября, воскресенье 

  16:00

Прогноз погоды на этап

День Температура (макс/мин) Погода Вероятн. осадков Ветер Влажн.

22 ноября, пятница

 32/24 °C Облачно 1% Восточный, 4 м/с, порывы до 8 м/с до 38%
23 ноября, суббота 32/24 °C

Переменная облачность

 2%

Северо-западный, 4 м/с, порывы до 8 м/с

 до 41%
24 ноября, воскресенье 30/23 °C Ясно 0%

Северо-западный, 6 м/с, порывы до 12 м/с

 до 51%
После старта Гран При Абу-Даби 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

После старта Гран При Абу-Даби 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

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Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:26.633 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Лучшее время во второй тренировке 1:25.146 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Лучшее время в третьей тренировке 1:24.982 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull
Время поула 1:23.824 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
1 час 27:45.914

Средняя скорость – 209,319 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull – с 1 до 20 круга

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – 21-й круг

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull – с 22 до 58 круга
Тактика победителя

1 пит-стоп
20-й круг

Medium - Hard
Лучший круг в гонке 1:28.391 – United Kingdom Ландо Норрис / United Kingdom McLaren
(44-й из 58)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

2. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
3. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull
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Ферстаппен победил в Абу-Даби, Леклер переиграл Переса

Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов
Рекордсмены Гран При Абу-Даби:
  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

United Kingdom Mercedes (6)
Austria Red Bull (6)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

 United Kingdom Mercedes (6)
Austria Red Bull (6)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (4)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

Austria Red Bull (5)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду

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Фото: Yas Marina Circuit

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