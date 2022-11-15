Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом Следующая / Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Статистика

Гран При Абу-Даби-2022: расписание, факты и статистика

Формула 1 завершил сезон на трассе, где чемпионат мира неизменно финишировал с 2014 года. Погода будет совсем не ноябрьской

Гран При Абу-Даби-2022: расписание, факты и статистика
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Главное:

Гонка United Arab Emirates Гран При Абу-Даби
Место «Яс-Марина», Абу-Даби, ОАЭ
Длина круга 5,281 км
Гоночная дистанция 58 кругов / 306,183 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 16 (9 левых, 7 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:26.103 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull / 2021
Рекорд круга (квалификация) 1:22.109 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2021
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 18 ноября, пятница  13:00-14:00
Квалификация 18 ноября, пятница  16:00-17:00 
Вторая тренировка 19 ноября, суббота  13:30-14:30
Спринт 19 ноября, суббота  17:00-18:00
Гонка 20 ноября, воскресенье   16:00

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

18 ноября, пятница

 33/22 °C Солнечно 0% Северо-западный, 3 м/с, порывы до 9 м/с до 43%
19 ноября, суббота 30/22 °C

Солнечно

 1%

Северо-западный, 5 м/с, порывы до 10 м/с

 до 56%
20 ноября, воскресенье 30/20 °C Солнечно 0%

Северо-западный, 7 м/с, порывы до 12 м/с

 до 48%

Статистика 2021 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:25.009 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Лучшее время во второй тренировке 1:23.691 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Лучшее время в третьей тренировке 1:23.274 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Время поула 1:22.845 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
1 час 30:17.345

Средняя скорость – 203,468 км/ч
Лучший круг в гонке 1:26.103 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull (39 из 58)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

2.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
3. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку

Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и стал чемпионом

Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Абу-Даби:

  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

United Kingdom Mercedes (6)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

 United Kingdom Mercedes (6)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (4)

Austria Red Bull (5)
Новая конфигурация трассы «Яс-Марина» используется с 2021 года

Новая конфигурация трассы «Яс-Марина» используется с 2021 года

Фото: Yas Marina Circuit

Билеты
Поделились
Комментарии
Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Предыдущая новость

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Следующая новость

Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо Гран При Бразилии
Формула 1

Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо

Стартовая решетка Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Бразилии

McLaren Больше от
McLaren
Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг Гран При Бразилии
Формула 1

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг

Риккардо потеряет три стартовые позиции в Абу-Даби за аварию с Магнуссеном Гран При Абу-Даби
Формула 1

Риккардо потеряет три стартовые позиции в Абу-Даби за аварию с Магнуссеном

Галерея: столкновение Риккардо и Магнуссена в Сан-Паулу Гран При Бразилии
Формула 1

Галерея: столкновение Риккардо и Магнуссена в Сан-Паулу

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии

В отличие от нескольких последних этапов, уик-энд в Сан-Паулу дал множество тем для обсуждения. Вот что показалось самым интересным ведущим медиа

Гран При Абу-Даби-2022: расписание, факты и статистика
Формула 1 Формула 1

Гран При Абу-Даби-2022: расписание, факты и статистика

Формула 1 завершил сезон на трассе, где чемпионат мира неизменно финишировал с 2014 года. Погода будет совсем не ноябрьской

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом

Эпизод в «эске Сенны» получился неоднозначным, а решение судей вызвало много вопросов. Люк Смит попробовал найти в этой истории зерна истины

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
Формула 1 Формула 1

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг

Гонщик рассказал о тех неприятностях, через которые ему пришлось пройти по ходу уик-энда в Сан-Паулу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.