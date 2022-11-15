Гран При Абу-Даби-2022: расписание, факты и статистика
Формула 1 завершил сезон на трассе, где чемпионат мира неизменно финишировал с 2014 года. Погода будет совсем не ноябрьской
Главное:
|Гонка
|Гран При Абу-Даби
|Место
|«Яс-Марина», Абу-Даби, ОАЭ
|Длина круга
|5,281 км
|Гоночная дистанция
|58 кругов / 306,183 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|16 (9 левых, 7 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:26.103 – Макс Ферстаппен / Red Bull / 2021
|Рекорд круга (квалификация)
|1:22.109 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|18 ноября, пятница
|13:00-14:00
|Квалификация
|18 ноября, пятница
|16:00-17:00
|Вторая тренировка
|19 ноября, суббота
|13:30-14:30
|Спринт
|19 ноября, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|20 ноября, воскресенье
|16:00
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
18 ноября, пятница
|33/22 °C
|Солнечно
|0%
|Северо-западный, 3 м/с, порывы до 9 м/с
|до 43%
|19 ноября, суббота
|30/22 °C
|
Солнечно
|1%
|
Северо-западный, 5 м/с, порывы до 10 м/с
|до 56%
|20 ноября, воскресенье
|30/20 °C
|Солнечно
|0%
|
Северо-западный, 7 м/с, порывы до 12 м/с
|до 48%
Статистика 2021 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:25.009 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Лучшее время во второй тренировке
|1:23.691 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:23.274 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Время поула
|1:22.845 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull
Средняя скорость – 203,468 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:26.103 – Макс Ферстаппен / Red Bull (39 из 58)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull
2. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|
Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и стал чемпионом
Рекордсмены Гран При Абу-Даби:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (5)
|
Mercedes (6)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (5)
|Mercedes (6)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (4)
|
Red Bull (5)
Новая конфигурация трассы «Яс-Марина» используется с 2021 года
Фото: Yas Marina Circuit
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