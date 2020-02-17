График работы пилотов на тестах Ф1 в Барселоне (обновляется)
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В этом материале мы будем собирать всю актуальную информацию о том, кто сядет за руль на «Каталунье» по ходу сессии 19-21 февраля.
График работы гонщиков по ходу первой недели тестов:
|19 февраля, среда
|20 февраля, четверг
|21 февраля, пятница
|Mercedes
|
нет данных
|
нет данных
|
нет данных
|Ferrari
|С.Феттель
|
Ш.Леклер (утро)
С.Феттель (день)
|Ш.Леклер
|Red Bull
|нет данных
|нет данных
|нет данных
|Racing Point
|нет данных
|нет данных
|нет данных
|Williams
|
Дж.Расселл (утро)
|
Дж.Расселл
|
Н.Латифи
|Renault
|
нет данных
|нет данных
|
нет данных
|AlphaTauri
|нет данных
|нет данных
|нет данных
|Haas
|
К.Магнуссен
|
Р.Грожан
|
Р.Грожан (утро)
К.Магнуссен (день)
|McLaren
|нет данных
|нет данных
|нет данных
|Alfa Romeo
|
нет данных
|нет данных
|нет данных
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I Билеты
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
|Автор
|Марк Бремер
График работы пилотов на тестах Ф1 в Барселоне (обновляется)
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