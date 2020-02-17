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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Избранное

График работы пилотов на тестах Ф1 в Барселоне (обновляется)

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График работы пилотов на тестах Ф1 в Барселоне (обновляется)
Автор:
17 февр. 2020 г., 16:45

В этом материале мы будем собирать всю актуальную информацию о том, кто сядет за руль на «Каталунье» по ходу сессии 19-21 февраля.

График работы гонщиков по ходу первой недели тестов:

  19 февраля, среда 20 февраля, четверг 21 февраля, пятница
Mercedes

нет данных

нет данных

нет данных
Ferrari  С.Феттель

 Ш.Леклер (утро)

С.Феттель (день)

  Ш.Леклер
Red Bull нет данных нет данных нет данных
Racing Point нет данных нет данных нет данных
Williams

United Kingdom Дж.Расселл (утро)
Canada Н.Латифи (день)

United Kingdom Дж.Расселл

Canada Н.Латифи
Renault

нет данных

 нет данных

нет данных
AlphaTauri нет данных нет данных нет данных
Haas

Denmark К.Магнуссен

France Р.Грожан

France Р.Грожан (утро)

Denmark К.Магнуссен (день)
McLaren нет данных нет данных нет данных
Alfa Romeo

нет данных

 нет данных нет данных

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I Билеты
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Марк Бремер

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