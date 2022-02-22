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График работы гонщиков на тестах Ф1 в Барселоне

На данный момент известно расписание пяти команд

График работы гонщиков на тестах Ф1 в Барселоне
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С 23 по 25 февраля в Барселоне пройдет первая часть предсезонных тестов Формулы 1. Команды потихоньку обновляют информацию о графике работ своих пилотов на сессиях – например, сегодня стало известно, как поделят между собой дни гонщики AlphaTauri. В первый день за руль сядет Юки Цунода, во второй – Пьер Гасли, а пятницу спортсмены отработают по очереди.

Таблица будет обновляться в течение дня

График работы пилотов на тестах в Барселоне*

Команда 23 февраля, утро 23 февраля, день 24 февраля, утро 24 февраля, день 25 февраля, утро 25 февраля, день
Red Bull Ферстаппен Перес будет объявлено позже
AlphaTauri Цунода Гасли Гасли Цунода
Aston Martin Феттель Стролл Стролл Феттель  Феттель Стролл
Williams Латифи Элбон Элбон Латифи Латифи Элбон
Haas Мазепин Шумахер Шумахер Мазепин Мазепин Шумахер

*дополняется по мере поступления информации

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Технический анализ: что мы увидели на настоящей Haas VF-22
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Технический анализ: что мы увидели на настоящей Haas VF-22
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