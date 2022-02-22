График работы гонщиков на тестах Ф1 в Барселоне
На данный момент известно расписание пяти команд
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С 23 по 25 февраля в Барселоне пройдет первая часть предсезонных тестов Формулы 1. Команды потихоньку обновляют информацию о графике работ своих пилотов на сессиях – например, сегодня стало известно, как поделят между собой дни гонщики AlphaTauri. В первый день за руль сядет Юки Цунода, во второй – Пьер Гасли, а пятницу спортсмены отработают по очереди.
Таблица будет обновляться в течение дня
График работы пилотов на тестах в Барселоне*
|Команда
|23 февраля, утро
|23 февраля, день
|24 февраля, утро
|24 февраля, день
|25 февраля, утро
|25 февраля, день
|Red Bull
|Ферстаппен
|Перес
|будет объявлено позже
|AlphaTauri
|Цунода
|Гасли
|Гасли
|Цунода
|Aston Martin
|Феттель
|Стролл
|Стролл
|Феттель
|Феттель
|Стролл
|Williams
|Латифи
|Элбон
|Элбон
|Латифи
|Латифи
|Элбон
|Haas
|Мазепин
|Шумахер
|Шумахер
|Мазепин
|Мазепин
|Шумахер
*дополняется по мере поступления информации
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