График работы гонщиков на тестах Ф1 в Барселоне

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С 23 по 25 февраля в Барселоне пройдет первая часть предсезонных тестов Формулы 1. Команды потихоньку обновляют информацию о графике работ своих пилотов на сессиях – например, сегодня стало известно, как поделят между собой дни гонщики AlphaTauri. В первый день за руль сядет Юки Цунода, во второй – Пьер Гасли, а пятницу спортсмены отработают по очереди.

Таблица будет обновляться в течение дня

График работы пилотов на тестах в Барселоне*

Команда 23 февраля, утро 23 февраля, день 24 февраля, утро 24 февраля, день 25 февраля, утро 25 февраля, день Red Bull Ферстаппен Перес будет объявлено позже AlphaTauri Цунода Гасли Гасли Цунода Aston Martin Феттель Стролл Стролл Феттель Феттель Стролл Williams Латифи Элбон Элбон Латифи Латифи Элбон Haas Мазепин Шумахер Шумахер Мазепин Мазепин Шумахер

*дополняется по мере поступления информации