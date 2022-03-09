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Формула 1 Новости

График работы гонщиков Ф1 на предсезонных тестах в Бахрейне

На данный момент известно расписание пяти команд

График работы гонщиков Ф1 на предсезонных тестах в Бахрейне
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На этой неделе гонщики и команды Формулы 1 продолжат подготовку к новому сезону чемпионата на автодроме в Сахире. Заезды второй части предсезонных тестов состоятся с 10 по 12 марта.

Напомним, что Haas пропустит утреннюю сессию первого дня из-за задержки самолета с грузом.

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График работы гонщиков:

Команда 10 марта, четверг 11 марта, пятница 12 марта, суббота
Mercedes

United Kingdom Льюис Хэмилтон (утро)

United Kingdom Джордж Расселл (день)

 Будет объявлено позже Будет объявлено позже
Williams Thailand Алекс Элбон Canada Николя Латифи

Canada Николя Латифи (утро)

Thailand Алекс Элбон (день)
Aston Martin

Germany Себастьян Феттель (утро)

Canada Лэнс Стролл (день)

Germany Себастьян Феттель (утро)

Canada Лэнс Стролл (день)

Canada Лэнс Стролл (утро)

Germany Себастьян Феттель (день)
Red Bull

Mexico Серхио Перес

Netherlands Макс Ферстаппен

Netherlands Макс Ферстаппен (утро)

Mexico Серхио Перес (день)
AlphaTauri

France Пьер Гасли

Japan Юки Цунода

France Пьер Гасли (утро)

Japan Юки Цунода (вечер)
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