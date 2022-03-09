График работы гонщиков Ф1 на предсезонных тестах в Бахрейне
На данный момент известно расписание пяти команд
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На этой неделе гонщики и команды Формулы 1 продолжат подготовку к новому сезону чемпионата на автодроме в Сахире. Заезды второй части предсезонных тестов состоятся с 10 по 12 марта.
Напомним, что Haas пропустит утреннюю сессию первого дня из-за задержки самолета с грузом.
График работы гонщиков:
|Команда
|10 марта, четверг
|11 марта, пятница
|12 марта, суббота
|Mercedes
|
Льюис Хэмилтон (утро)
Джордж Расселл (день)
|Будет объявлено позже
|Будет объявлено позже
|Williams
|Алекс Элбон
|Николя Латифи
|
Николя Латифи (утро)
Алекс Элбон (день)
|Aston Martin
|
Себастьян Феттель (утро)
Лэнс Стролл (день)
|
Себастьян Феттель (утро)
Лэнс Стролл (день)
|
Лэнс Стролл (утро)
Себастьян Феттель (день)
|Red Bull
|
Серхио Перес
|
Макс Ферстаппен
|
Макс Ферстаппен (утро)
Серхио Перес (день)
|AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
Юки Цунода
|
Пьер Гасли (утро)
Юки Цунода (вечер)
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