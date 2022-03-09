График работы гонщиков Ф1 на предсезонных тестах в Бахрейне

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На этой неделе гонщики и команды Формулы 1 продолжат подготовку к новому сезону чемпионата на автодроме в Сахире. Заезды второй части предсезонных тестов состоятся с 10 по 12 марта.

Напомним, что Haas пропустит утреннюю сессию первого дня из-за задержки самолета с грузом.

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График работы гонщиков:

Команда 10 марта, четверг 11 марта, пятница 12 марта, суббота Mercedes Льюис Хэмилтон (утро) Джордж Расселл (день) Будет объявлено позже Будет объявлено позже Williams Алекс Элбон Николя Латифи Николя Латифи (утро) Алекс Элбон (день) Aston Martin Себастьян Феттель (утро) Лэнс Стролл (день) Себастьян Феттель (утро) Лэнс Стролл (день) Лэнс Стролл (утро) Себастьян Феттель (день) Red Bull Серхио Перес Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен (утро) Серхио Перес (день) AlphaTauri Пьер Гасли Юки Цунода Пьер Гасли (утро) Юки Цунода (вечер)