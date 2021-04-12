ГП Канады попросил денег у правительства

Организаторы Гран При Канады озабочены перспективой проведения этапа 2021 года без зрителей. Чтобы справиться с этой ситуацией в финансовом плане, они запросили у канадского правительства 6 млн долларов компенсации. Однако мэр Монреаля Валери Плант не уверена в целесообразности таких трат.

«Мы хотим, чтобы Гран При проходил в Монреале, – цитирует Плант Le Journal de Montreal. – Но мы должны тратить деньги налогоплательщиков надлежащим образом. Мы обсуждаем ситуацию с правительствами Квебека и страны.

Для меня важно, чтобы Гран При Канады остался здесь. Если не в этом году, то обязательно в следующем. Мы обсудим это с другими сторонами прежде, чем принять решение».

В прошлом году Гран При Канады был отменен из-за коронавирусных ограничений. Если организаторы не получат денег от правительства, гонка может не состояться и в этом году. В Ф1 ждут от канадцев ответа 12 апреля. В текущем календаре гонка назначена на 12 июня, но ранее сообщалось о возможности ее переноса.