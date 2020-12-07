Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

Чего ждали: реализации потенциала

На Гран При Бахрейна Квят показал, что скорость у него есть, вот только сделать с ней ничего не получилось. В третьем сегменте квалификации Даниил не собрал круг, на старте гонки провалился, а потом вынес с трассы Лэнса Стролла и заработал большой штраф.

Однако шестое место Пьера Гасли и то, что в первой части гонки Квят не уступал напарнику по темпу, говорили, что потенциал у Даниила в Бахрейне высок.

Понятно, что на Гран При Сахира конфигурация трассы была совсем другой. Но асфальт и прочие условия не изменились, а значит мы ждали лишь реализации заявленного неделей ранее потенциала.

Как все начиналось: лучше некуда

Даниил нашел свой темп на первой же тренировке, сходу показав пятое время менее, чем в полусекунде от Mercedes. День он так и завершил в топ-5, и – что бывает редко – был впереди Пьера Гасли.

В субботу утром собрать круг Квяту не удалось и он остался 12-м. Но третье время Гасли показывало, что это не западение возможностей машины, а локальная неудача. И в квалификации Даниил это подтвердил.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Первый сегмент Квят прошел уверенно, хотя и уступил Гасли пять позиций. Показалось, что Даниил привычно будет биться за трудное попадание в топ-10, пока его напарник зажигает в Q3. Но уже во втором сегменте Квят оказался чуть быстрее Гасли, а в третьем выдал свой лучший круг 2020 года.

Из-за недостатка мягких шин первую попытку Даниил проводил на Medium, и даже не стал завершать круг, допустив ошибку. У него был ровно один комплект Soft и одна попытка на нем. Будем честны: чаще всего прижатый к стенке Квят не реализует всего потенциала. В этот раз вышло наоборот.

Свою единственную попытку Даниил провел идеально, опередив напарника, Renault и McLaren. Шестое место – не просто лучший результат Квята в этом сезоне. Это всего на две позиции ниже его лучшего квалификационного результата в карьере. И пожалуй, эта минута, которую Даниил провел в борьбе за шестое место, стала его лучшим выступление в 2020 году.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Как все прошло: затишье среди бури

Квят традиционно неудачно стартовал, пропустив вперед Сайнса и Риккардо, однако авария с участием сразу троих пилотов впереди позволила ему с шестой позиции подняться на пятую.

Когда последствия аварии устранили, Даниил оказался в плотной группе: перед ним ехали Сайнс и Риккардо, позади – Стролл и Гасли. Россиянин пытался прессинговать Даниэля, но ничего не получалось. И тогда в AlphaTauri пошли на андеркат, позвав Квята в боксы чуть раньше соперников. Ход себя окупил – Риккардо после своей остановки выехал позади Даниила.

Правда, Стролл, Перес, Окон и Элбон, которые пит-стопы отложили, вырвались вперед и пятое место Квята на время превратилось в восьмое. Но к середине гонки он подошел уже четвертым. Потягаться с Сайнсом у пилота AlphaTauri не получалось, но Риккардо он сдерживал, несмотря на шквал атак австралийца.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

На 53-м круге Даниил все же сдал позицию пилоту Renault и тут же отправился в боксы. Возможно, чуть раньше, чем было нужно: вскоре на трассе ввели режим виртуального сейфти-кара. Риккардо и Сайнс зацепили лишь его краешек, но из боксов выехали впереди Квята. А вот Перес, Стролл и Окон, которым пит-стоп больше не требовались, опередили всю эту тройку.

Чуть позже Квят пропустил еще и Элбона, который как раз под сейфти-каром получил свежий Soft. Даниил оказался девятым, и так бы и закончил гонку, если бы не провал Mercedes.

Расселла Квят проехал, пока тот был в боксах, а Боттаса прошел на трассе – россиянин был последним, кто воспользовался провалом финна после рестарта. В итоге Квят финишировал седьмым, что весьма недурно – выше он в этом году был лишь однажды. Но от гонки осталось ощущение какой-то нереализованной возможности.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что могло быть: борьба за подиум

Среди шести человек, которым Квят уступил на финише, лишь Чеко Перес был впереди россиянина и на старте. Остальные обошли его уже в гонке.

Однако, в реальности зацепиться за первую тройку Даниил не мог из-за разницы в тактике. Окон стартовал на Medium, за счет чего растянул первый отрезок и прошел дистанцию с одним пит-стопом. Стролл невероятно долго продержался на Soft и тоже ограничился одной остановкой. А Пересу «повезло» попасть в аварию на первом круге и сменить шины – он много потерял по позициям, но мало по времени, плюс оказался на Medium.

А вот со следующей тройкой ситуация другая. Как мы уже говорили, Сайнса и Риккардо Квят в первый раз пропустил на старте, и это очевидно его неудача. Судя по всей дальнейшей гонке, разницы в темпе между McLaren, Renault и AlphaTauri не было. И сохрани Даниил позицию на первом круге, наверняка не отдал бы ее и позже.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ранний пит-стоп позволил Квяту вернуть одну позицию из двух – обойти Риккардо. Но, возможно, по той же причине Даниил и пропустил австралийца обратно. Судя по тому, что сразу после обратного обгона со стороны Дэна Квят поехал в боксы, шины у него к тому моменту уже «ушли». Впрочем, продержись россиянин еще круг, мог и после пит-стопов остаться впереди Renault.

Наконец, что касается Элбона, то тайцу повезло с поздним «бесплатным» пит-стопом и мягкими шинами в конце гонки. Отбиться от него один-на-один Квят бы не смог. Единственным вариантом был буфер между Даниилом и Алексом. Например, в виде Renault Риккардо. Но Дэн к тому моменту был уже впереди россиянина.

И того получаем, что при идеальном исполнении своей работы Квят был бы в конце гонки четвертым, и именно он прессинговал бы Лэнса Стролла в борьбе за подиум.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Чего ждать теперь: красивого прощания

Квят набирал очки во всех Гран При Абу-Даби, в которых добирался до финиша. Правда, это было всего два раза, и еще дважды россиянин сходил с дистанции. Финальная трасса сезона в принципе близка стилю езды Даниила, а его машина в этом году едет почти везде.

Пока непонятно, объявит ли Red Bull о замене Квята на Юки Цуноду до конца сезона, но у самого россиянина иллюзий уже не осталось. Как он сам сказал в Сахире, теперь он хочет лишь показать боссам команды, на что способен на трассе. Будем надеяться, что у него и в Абу-Даби получится. Вчера вышло неплохо.