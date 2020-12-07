Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Сахира / Аналитика

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

Поделились
Комментарии
Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира
Автор:
, редактор

Разбираем один из самых успешных этапов российского пилота в сезоне-2020

Чего ждали: реализации потенциала

На Гран При Бахрейна Квят показал, что скорость у него есть, вот только сделать с ней ничего не получилось. В третьем сегменте квалификации Даниил не собрал круг, на старте гонки провалился, а потом вынес с трассы Лэнса Стролла и заработал большой штраф. 

Однако шестое место Пьера Гасли и то, что в первой части гонки Квят не уступал напарнику по темпу, говорили, что потенциал у Даниила в Бахрейне высок.

Понятно, что на Гран При Сахира конфигурация трассы была совсем другой. Но асфальт и прочие условия не изменились, а значит мы ждали лишь реализации заявленного неделей ранее потенциала.

Читайте также:

Как все начиналось: лучше некуда

Даниил нашел свой темп на первой же тренировке, сходу показав пятое время менее, чем в полусекунде от Mercedes. День он так и завершил в топ-5, и – что бывает редко – был впереди Пьера Гасли.

В субботу утром собрать круг Квяту не удалось и он остался 12-м. Но третье время Гасли показывало, что это не западение возможностей машины, а локальная неудача. И в квалификации Даниил это подтвердил.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Первый сегмент Квят прошел уверенно, хотя и уступил Гасли пять позиций. Показалось, что Даниил привычно будет биться за трудное попадание в топ-10, пока его напарник зажигает в Q3. Но уже во втором сегменте Квят оказался чуть быстрее Гасли, а в третьем выдал свой лучший круг 2020 года.

Из-за недостатка мягких шин первую попытку Даниил проводил на Medium, и даже не стал завершать круг, допустив ошибку. У него был ровно один комплект Soft и одна попытка на нем. Будем честны: чаще всего прижатый к стенке Квят не реализует всего потенциала. В этот раз вышло наоборот. 

Свою единственную попытку Даниил провел идеально, опередив напарника, Renault и McLaren. Шестое место – не просто лучший результат Квята в этом сезоне. Это всего на две позиции ниже его лучшего квалификационного результата в карьере. И пожалуй, эта минута, которую Даниил провел в борьбе за шестое место, стала его лучшим выступление в 2020 году.

Читайте также:

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Как все прошло: затишье среди бури

Квят традиционно неудачно стартовал, пропустив вперед Сайнса и Риккардо, однако авария с участием сразу троих пилотов впереди позволила ему с шестой позиции подняться на пятую. 

Когда последствия аварии устранили, Даниил оказался в плотной группе: перед ним ехали Сайнс и Риккардо, позади – Стролл и Гасли. Россиянин пытался прессинговать Даниэля, но ничего не получалось. И тогда в AlphaTauri пошли на андеркат, позвав Квята в боксы чуть раньше соперников. Ход себя окупил – Риккардо после своей остановки выехал позади Даниила. 

Правда, Стролл, Перес, Окон и Элбон, которые пит-стопы отложили, вырвались вперед и пятое место Квята на время превратилось в восьмое. Но к середине гонки он подошел уже четвертым. Потягаться с Сайнсом у пилота AlphaTauri не получалось, но Риккардо он сдерживал, несмотря на шквал атак австралийца.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

На 53-м круге Даниил все же сдал позицию пилоту Renault и тут же отправился в боксы. Возможно, чуть раньше, чем было нужно: вскоре на трассе ввели режим виртуального сейфти-кара. Риккардо и Сайнс зацепили лишь его краешек, но из боксов выехали впереди Квята. А вот Перес, Стролл и Окон, которым пит-стоп больше не требовались, опередили всю эту тройку. 

Чуть позже Квят пропустил еще и Элбона, который как раз под сейфти-каром получил свежий Soft. Даниил оказался девятым, и так бы и закончил гонку, если бы не провал Mercedes. 

Расселла Квят проехал, пока тот был в боксах, а Боттаса прошел на трассе – россиянин был последним, кто воспользовался провалом финна после рестарта. В итоге Квят финишировал седьмым, что весьма недурно – выше он в этом году был лишь однажды. Но от гонки осталось ощущение какой-то нереализованной возможности.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что могло быть: борьба за подиум

Среди шести человек, которым Квят уступил на финише, лишь Чеко Перес был впереди россиянина и на старте. Остальные обошли его уже в гонке. 

Однако, в реальности зацепиться за первую тройку Даниил не мог из-за разницы в тактике. Окон стартовал на Medium, за счет чего растянул первый отрезок и прошел дистанцию с одним пит-стопом. Стролл невероятно долго продержался на Soft и тоже ограничился одной остановкой. А Пересу «повезло» попасть в аварию на первом круге и сменить шины – он много потерял по позициям, но мало по времени, плюс оказался на Medium.

А вот со следующей тройкой ситуация другая. Как мы уже говорили, Сайнса и Риккардо Квят в первый раз пропустил на старте, и это очевидно его неудача. Судя по всей дальнейшей гонке, разницы в темпе между McLaren, Renault и AlphaTauri не было. И сохрани Даниил позицию на первом круге, наверняка не отдал бы ее и позже. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ранний пит-стоп позволил Квяту вернуть одну позицию из двух – обойти Риккардо. Но, возможно, по той же причине Даниил и пропустил австралийца обратно. Судя по тому, что сразу после обратного обгона со стороны Дэна Квят поехал в боксы, шины у него к тому моменту уже «ушли». Впрочем, продержись россиянин еще круг, мог и после пит-стопов остаться впереди Renault.

Наконец, что касается Элбона, то тайцу повезло с поздним «бесплатным» пит-стопом и мягкими шинами в конце гонки. Отбиться от него один-на-один Квят бы не смог. Единственным вариантом был буфер между Даниилом и Алексом. Например, в виде Renault Риккардо. Но Дэн к тому моменту был уже впереди россиянина.

И того получаем, что при идеальном исполнении своей работы Квят был бы в конце гонки четвертым, и именно он прессинговал бы Лэнса Стролла в борьбе за подиум. 

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Чего ждать теперь: красивого прощания

Квят набирал очки во всех Гран При Абу-Даби, в которых добирался до финиша. Правда, это было всего два раза, и еще дважды россиянин сходил с дистанции. Финальная трасса сезона в принципе близка стилю езды Даниила, а его машина в этом году едет почти везде. 

Пока непонятно, объявит ли Red Bull о замене Квята на Юки Цуноду до конца сезона, но у самого россиянина иллюзий уже не осталось. Как он сам сказал в Сахире, теперь он хочет лишь показать боссам команды, на что способен на трассе. Будем надеяться, что у него и в Абу-Даби получится. Вчера вышло неплохо.

Читайте также:

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах

Предыдущая новость

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире

Гран При Сахира: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Сахира: пять быстрых выводов

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах

Расселл: Было так обидно, что сразу родителям позвонил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: Было так обидно, что сразу родителям позвонил

Итоговое положение в общем зачете Формулы 2 2020 года
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Итоговое положение в общем зачете Формулы 2 2020 года

Самое важное:

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах

Сейфти-кар помешал Квяту выжать максимум из гонки в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сейфти-кар помешал Квяту выжать максимум из гонки в Сахире

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Сахира: пять быстрых выводов

10ч
2
Формула 1

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире

3
Формула 1

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места

4
Формула 1

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

5
Формула 1

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

1дн

Самое важное:

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира
Формула 1

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах
Формула 1

Как Перес выиграл гонку после аварии на старте? Объясняем на пальцах

Сейфти-кар помешал Квяту выжать максимум из гонки в Сахире
Формула 1

Сейфти-кар помешал Квяту выжать максимум из гонки в Сахире

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места
Формула 1

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире
Формула 1

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.