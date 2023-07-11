Предыдущая / Технический брифинг: Alpine и Aston Martin обновили переднее крыло
Формула 1 Новость

«Готов вернуться хоть сейчас». Риккардо провел шинные тесты на Red Bull

Австралиец сел за руль RB19 в Сильверстоуне – после чего с большим оптимизмом высказался о шансах продолжения карьеры

Александр Кабановский
Автор:
Даниэль Риккардо, Red Bull Racing

Не добившись больших успехов в Renault и McLaren, Даниэль Риккардо вернулся перед стартом нынешнего сезона в Red Bull, откуда ушел в конце 2018-го. Правда, на этот раз австралиец получил в команде лишь роль запасного пилота. 

Однако он сразу сказал, что рассматривает чемпионат-2023 лишь как возможность собраться с силами и отдохнуть, чтобы затем попробовать вернуться в пелотон. К середине лета стало ясно, что сделать это он намерен в составе «Быков».

Так как мест в главной команде на будущий сезон не предвидится, все более реалистичным выглядит вариант выступлений победителя 12 Гран При за нынешнюю AlphaTauri. К счастью для Риккардо, там сейчас очень скверно смотрится Ник де Врис. 

Читайте также:

На этой неделе Даниэль участвует в двухдневных тестах Pirelli за рулем Red Bull. Помимо испытаний резины, эта сессия должна дать команде возможность оценить нынешнюю форму своего бывшего пилота. 

В середине вторника, когда в тестах наступил перерыв, 34-летний австралиец дал интервью SpeedCity, в котором не скрывал оптимизма: «Очень рад вернуться за руль. Я вообще занимаюсь всеми остальными делами только ради того, чтобы иметь возможность поездить.  

Сейчас я уже достаточно отдохнул, и мне просто не сидится на месте – в хорошем смысле слова, конечно. Это просто потрясающая машина, и мне очень повезло проехать на ней, да еще и на такой трассе. 

Мне так не хватало всего этого. Теперь пусть все идет, как идет, но я ни разу не сомневаюсь, что рано или поздно вернусь в пелотон. Конечно, тут нельзя быть уверенным на 100 процентов, но однажды это произойдет».

Говоря о ситуации вокруг де Вриса, Даниэль добавил: «Никогда не знаешь, что может случиться. Я поддерживаю полную готовность, если потребуется вернуться [в гонки]. Признаюсь, зимой я пару месяцев откровенно бездельничал, но сейчас постоянно тренируюсь и получаю от этого удовольствие». 

Макс Ферстаппен недавно похвалил бывшего напарника за отношение к его работе на симуляторе и отметил, что тот словно «перезагрузился» после всех сложностей в McLaren, откуда пилота прошлой осенью уволили до истечения контракта.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Технический брифинг: Alpine и Aston Martin обновили переднее крыло
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса

«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса

Формула 1
Гран При Великобритании

«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса «Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса

Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил

Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил

Формула 1
Гран При Великобритании

Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил

Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии

Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии

Формула 1
Гран При Венгрии

Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri

Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri

Формула 1

Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri

Тост озвучил условия выступлений Риккардо за AlphaTauri

Тост озвучил условия выступлений Риккардо за AlphaTauri

Формула 1

Тост озвучил условия выступлений Риккардо за AlphaTauri Тост озвучил условия выступлений Риккардо за AlphaTauri

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

Формула 1

Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
СМИ: Марко начал переговоры с менеджером Норриса

СМИ: Марко начал переговоры с менеджером Норриса

Формула 1
Гран При Великобритании

СМИ: Марко начал переговоры с менеджером Норриса СМИ: Марко начал переговоры с менеджером Норриса

Что мировые СМИ написали о Гран При Великобритании

Что мировые СМИ написали о Гран При Великобритании

Формула 1
Гран При Великобритании

Что мировые СМИ написали о Гран При Великобритании Что мировые СМИ написали о Гран При Великобритании

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Формула 1
Гран При Великобритании

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Самое важное:

«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса

«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса «Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса

Галерея: Ferrari создала уникальный суперкар KC23. Другого такого нет

Галерея: Ferrari создала уникальный суперкар KC23. Другого такого нет

Авто Автомобили
Презентация Ferrari KC23

Галерея: Ferrari создала уникальный суперкар KC23. Другого такого нет Галерея: Ferrari создала уникальный суперкар KC23. Другого такого нет

Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил

Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил

Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии

Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.