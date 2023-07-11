«Готов вернуться хоть сейчас». Риккардо провел шинные тесты на Red Bull

Не добившись больших успехов в Renault и McLaren, Даниэль Риккардо вернулся перед стартом нынешнего сезона в Red Bull, откуда ушел в конце 2018-го. Правда, на этот раз австралиец получил в команде лишь роль запасного пилота.

Однако он сразу сказал, что рассматривает чемпионат-2023 лишь как возможность собраться с силами и отдохнуть, чтобы затем попробовать вернуться в пелотон. К середине лета стало ясно, что сделать это он намерен в составе «Быков».

Так как мест в главной команде на будущий сезон не предвидится, все более реалистичным выглядит вариант выступлений победителя 12 Гран При за нынешнюю AlphaTauri. К счастью для Риккардо, там сейчас очень скверно смотрится Ник де Врис.

На этой неделе Даниэль участвует в двухдневных тестах Pirelli за рулем Red Bull. Помимо испытаний резины, эта сессия должна дать команде возможность оценить нынешнюю форму своего бывшего пилота.

В середине вторника, когда в тестах наступил перерыв, 34-летний австралиец дал интервью SpeedCity, в котором не скрывал оптимизма: «Очень рад вернуться за руль. Я вообще занимаюсь всеми остальными делами только ради того, чтобы иметь возможность поездить.

Сейчас я уже достаточно отдохнул, и мне просто не сидится на месте – в хорошем смысле слова, конечно. Это просто потрясающая машина, и мне очень повезло проехать на ней, да еще и на такой трассе.

Мне так не хватало всего этого. Теперь пусть все идет, как идет, но я ни разу не сомневаюсь, что рано или поздно вернусь в пелотон. Конечно, тут нельзя быть уверенным на 100 процентов, но однажды это произойдет».

Говоря о ситуации вокруг де Вриса, Даниэль добавил: «Никогда не знаешь, что может случиться. Я поддерживаю полную готовность, если потребуется вернуться [в гонки]. Признаюсь, зимой я пару месяцев откровенно бездельничал, но сейчас постоянно тренируюсь и получаю от этого удовольствие».

Макс Ферстаппен недавно похвалил бывшего напарника за отношение к его работе на симуляторе и отметил, что тот словно «перезагрузился» после всех сложностей в McLaren, откуда пилота прошлой осенью уволили до истечения контракта.