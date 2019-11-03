«Готов хоть сейчас проехать еще одну гонку». Хэмилтон о планах на новые победы
Пилот Mercedes выиграл в Остине шестой чемпионский титул и заявил, что не собирается прекращать борьбу.
Льюис Хэмилтон стартовал на Гран При США с пятого места и финишировал вторым. Благодаря заработанным очкам он гарантировал себе шестой чемпионский титул. Если ему удастся выиграть еще один чемпионат, то британец сравняется по этому показателю с самым успешным пилотом в истории Ф1 Михаэлем Шумахером.
Сразу после финиша в Остине Хэмилтона просили, готов ли он бороться за победы и дальше.
«Не знаю насчет следующего чемпионата, но прямо сейчас я чувствую себя настолько бодрым, что готов сразу проехать еще одну гонку, – заявил Льюис. – Так что на следующих Гран При мы не собираемся расслабляться и продолжим атаковать.
Еще когда мне было шесть лет, отец приучал меня никогда не сдаваться, говорил, что это не в правилах нашей семьи. Так что я атаковал изо всех сил и, может быть, мог бы одержать сегодня победу, но под конец у меня просто не осталось шин.
Гонка была сложной. Валттери [Боттас, одержавший победу] проделал отличную работу, я его поздравляю. Я со своей стороны постарался прорваться обеспечить команде дубль. У меня были сомнения, что удастся проехать с один пит-стопом, но я старался изо всех сил».
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|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Готов хоть сейчас проехать еще одну гонку». Хэмилтон о планах на новые победы
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