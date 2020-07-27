Уход Себастьяна Феттеля из Ferrari был шокирующим. Всю весну мы только и слышали о том, как Себ и Скудерия ведут переговоры и близятся к их завершению. Можно было допустить, что стороны заключат однолетнюю сделку или протянут до осени и не договорятся. Но то, что об уходе объявили еще в мае, а переговоров вообще не было – точно стало сюрпризом.

Сразу после известия о разрыве со всех сторон посыпались слухи: Феттель в Mercedes, в McLaren, в Renault... Позже в Red Bull и Racing Point. Соперники-пилоты и боссы конкурирующих команд наперебой хвалят Себастьяна. Но июль кончается, места в паддоке все меньше, а контракта у Себа все нет. Как так вышло, что все выступают в поддержку четырехкратного чемпиона мира, но никто не дает ему контракт?

Ferrari: много оправданий и стрелка на конкурентов

Первым высказаться о Феттеле предсказуемо пришлось Маттиа Бинотто. Сперва босс Ferrari объяснил разрыв отношений завершением некого цикла: «Мы обсудили с Себастьяном то, к чему хотим прийти, и поняли: у нас разные краткосрочные и долгосрочные цели.

Мы завершили наш цикл с Себастьяном. Он проработал у нас шесть лет; я восхищаюсь Себом как гонщиком и как человеком. Он навсегда останется в нашем сердце».

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто и гонщик Себастьян Феттель Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что именно за цикл у них был, и почему он так внезапно закончился, Бинотто пояснять не стал. Зато добавил, что Скудерия сделала ставку на молодость, сменив 33-летнего Феттеля на 25-летнего Сайнса.

Правда, сам Себастьян на первом же Гран При разрушил стройные словесные построения босса: никаких переговоров не было, а о расставании пилоту сообщили по телефону. Так что если Бинотто с кем-то что-то и обсуждал, то не с Феттелем.

Маттиа вновь пришлось оправдываться. На этот раз виновным в уходе Себастьяна стал коронавирус! Ну еще бы, если руководители государств валят на него все проблемы в политике за последние годы, то чего бы не списать туда же один контракт гонщика.

«У Себа не было возможности показать, насколько хорошо он мотивирован. Можно сказать, что ему просто не повезло», – заявил Бинотто. Ведь на шестой год совместной работы именно вопросы везения определяют продление или не продление контракта.

Маттиа Бинотто, руководитель команды Ferrari Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

В конечном итоге лучшее, что смог придумать Бинотто – это перекинуть проблему на конкурентов: «Я видел слухи о том, что он перейдет в Mercedes. Если да, то я буду за него рад. Он четырехкратный чемпион мира и заслуживает места в топ-команде».

Как говорится, с глаз долой и из кокпита вон.

Mercedes: да, но нет

Справедливости ради: слухи о Феттеле в Mercedes пошли еще до слов Бинотто. «Себастьян обогатит собой любую команду Формулы 1. Мы не можем игнорировать нынешнюю ситуацию», – заявил Тото Вольф почти сразу после объявления Ferrari.

Хитрый австрийский лис поступил максимально прагматично: дал намек на возможное сотрудничество без какой-либо конкретики. Так можно было оставить фигуру Феттеля для торговли с Хэмилтоном, но в то же время уверять Боттаса, что его место Себу не отдадут.

«Безусловно, выступление немецкого гонщика за немецкую команду стало бы славной историей с точки зрения маркетинга. Мы изучаем возможные варианты для Расселла. И Феттеля тоже держим в голове», – продолжал Вольф юлить неделей позже.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель и исполнительный директор Mercedes AMG F1 Тото Вольф Фото: Sutton Images

Когда Тото все же обвинили в бросании слов на ветер, он сознался: Феттеля могут нанять, только если кто-то из нынешних пилотов Mercedes решит покинуть команду.

«Мы не занимаемся пустословием. Нельзя просто выйти и сказать «нет» четырехкратному чемпиону мира. Кто-то может решить, что с него хватит гонок, и у нас внезапно образуется свободное место», – эти слова Вольфа чуть ли не прямо намекали Хэмилтону: соглашайся на наши условия, или мы возьмем Себа.

Но чем дальше, тем реже Вольф говорил про Феттеля, предпочитая перекинуть этот вопрос на другие команды. В июле Тото даже заявил, что не прочь стать менеджером Себастьяна, хотя и не уверен, что подыщет ему команду. Правда, один вариант для немца Вольф увидел.

«Себ стал бы классным маркентинговым инструментом для Aston Martin», – заявил Тото, передав брошенный Бинотто мяч дальше.

В последнее время Вольф взял паузу от высказываний на эту тему. Но так как Феттель все еще свободен, а Хэмилтон все еще не продлил контракт, мы можем ждать и нового витка слухов. Все таки играть в словесный покер на уровне босса Mercedes в Ф1 мало кто умеет.

Red Bull: твердое «нет», которое никого не убедило

Конечно, не могло обойтись без обращений к главной команде в карьере Феттеля – Red Bull. Кристиан Хорнер начал обсуждение максимально дипломатично: дескать, взять Себа может и хотели бы, но при живом Ферстаппене места в команде нет.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель и руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

«Опыт показывает, что с двумя альфа-самцами все складывается не очень. Себастьян все еще очень боевитый пилот. И я не думаю, что наличие двух лидеров пойдет нашей команде на пользу», – заявил Кристиан в мае. Вроде и отказал, но и комплимент сделал.

А вот Хельмут Марко пошел по пути Бинотто – стал сватать Себа в Mercedes: «Это было бы здорово для автоспорта. Феттель против Хэмилтона в Mercedes – что может быть лучше?» При этом советник Red Bull также допустил годичную паузу в карьере Себастьяна с возвращением в 2022-м. Но не сказал ни слово о возвращении пилота в Милтон-Кейнс.

Уже перед стартом сезона Марко все-таки ответил на вопрос о Феттеле в Red Bull: «Разговор с Себастьяном у нас был дружеский, но дать ему надежду мы не смогли».

Себастьян Феттель, Ferrari и доктор Хельмут Марко, консультант Red Bull Motorsport Фото: XPB Images

Но вскоре после этих слов ситуация резко изменилось. Редактор немецкой версии Motorsport.com Кристиан Ниммерфоль сообщил, что по указанию владельца команды Дитриха Матешица Red Bull уже работает над возвращением Феттеля.

Тут уже отвечать пришлось Хорнеру: «У нас было прекрасное время с Себом, он навсегда останется частью нашей истории. Но мы не ждали, что он станет свободным агентом в этом году, и мы верны своим пилотам. Боюсь, мы должны сказать твердое «нет», и Себастьян об этом знает».

При этом вслед за Вольфом Хорнер тоже решил передать Феттеля другой команде: «Полагаю, что у него есть пара вариантов. Например, Racing Point. И не забывайте, что есть место в Mercedes».

С предложением Хорнера согласился и Марко: «Aston Martin будет хорошим временным решением. А в 2022-м истекут кое-какие контракты».

Но даже это твердое «нет» никого не убедило. В Венгрии итальянские СМИ из собственных источников подтвердили информацию Ниммерфоля. Последнее слово в саге явно не написано, и мы ждем ее завершения.

Racing Point: нет, но может быть

Но еще раньше разговоров про Red Bull пошли другие слухи – про Aston Martin, пока еще Racing Point. Первыми о ней заговорили не участники событий, и даже не инсайдеры, а бывшие пилоты Ф1.

Еще в мае о присоединении Феттеля к проекту Лоуренса Стролла дружно заговорили Ральф Шумахер и Дэвид Култхард. Уже по ходу сезона слухи резко усилились: в СМИ попала информация о сделанном Себу предложении о контракте, а Чеко Перес даже сознался, что уже ищет новую команду.

Владелец Racing Point F1 Team Лоуренс Стролл и руководитель команды Отмар Сафнауэр Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр поначалу решил сопротивляться, но получилось неубедительно. «Нам льстит, что все вокруг сватают нам четырехкратного чемпиона мира. Однако у нас долгосрочные контракты с обоими гонщиками, потому вполне логично, что свободных мест в команде нет», – заявил Сафнауэр. Но различные инсайдеры тут же опровергли его слова: ведь контракт в Формуле 1 это просто бумага.

Судя по всему, в команде Сафнауэра опроверг сам Стролл-старший. Racing Point публично не объявляла о переговорах с Феттелем, но Себ уже признал их наличие. Пока Сафнауэр и Стролл единственные, кто после разговоров с Себастьяном не стал сватать его в другую команду. И если другие быстро меняли «возможно» на «нет», то здесь ситуация скорее обратная.

McLaren: у нас есть бывший напарник Феттеля

Слухи о Феттеле в McLaren появились сразу после заявления Ferrari: инсайдеры усмотрели логичным обмен Себа на Карлоса Сайнса. Однако, эти слухи оказались и самыми непродолжительными – уже через несколько дней в Уокинге объявили о приходе Риккардо.

«Разумеется, Себ выдающийся гонщик и обладатель четырех титулов. Но уже зимой мы существенно продвинулись в своем поиске, определив, что за нас поедет или Даниэль, или Карлос.

Мы не интересовались никем кроме них, а когда появились последние новости про Феттеля, мы уже практически пришли к окончательному решению», – пояснил Зак Браун.

Renault: а у нас есть свой ветеран

А после ухода Риккардо в McLaren освободилось место в Renault, и Феттеля предсказуемо стали сватать в Энстоун. Сириль Абитбуль не отнекивался, признавая, что Себ может заинтересовать его команду. Однако, француз говорил то же самое про Валттери Боттаса, Фернандо Алонсо, Гуанью Чжоу... Еще перед стартом сезона босс Renault обещал определиться к декабрю. В итоге же в июле команда объявила о возвращении Алонсо.

Себастьян Феттель, Ferrari, и Фернандо Алонсо, McLaren Фото: Sutton Images

Сам Феттель факт переговоров признал: «Да, мы общались. Но ни к чему конкретному это не привело. Не было никаких серьезных обсуждений. Как вы видите, они в итоге выбрали иное направление. Для меня это ничего не изменило».

Чуть позже советник Renault Ален Прост объяснил, почему в итоге Себу не сделали предложения: «Ситуация с Себастьяном была не такой очевидной, так как была не ясна его мотивация. Мы хотели взять кого-то, кто не ищет запасной вариант, а полностью мотивирован».

Наверняка фанаты Ф1 найдут немало качеств, в которых Алонсо превосходит Феттеля. Но есть ли среди них мотивация?

Итог: много слов, а где контракт?

Как видно, минимум четыре команды, в отличие от Ferrari, сочли нужным как минимум поговорить с Феттелем. Но большинство предпочитает после разговоров посватать Себастьяна к конкурентам.

Вопрос с контрактом четырехкратного чемпиона мира по-прежнему открыт. Причем живыми остаются варианты и с Red Bull, и с Racing Point. И даже Mercedes формально еще не подтвердила состав на 2020 год.

Но приведут ли многочисленные разговоры и публичные похвалы к реальной подписи на контракте? Или боссы так и будут передавать другу другу эстафету «придумай причину не нанимать Феттеля»? «Сезон дураков» в этом году начался раньше, чем сезон гонок. Выбредет ли сын немецкого плотника к полю чудес – пока не понятно.