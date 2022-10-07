Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Возвращаясь в боксы после завершения первой пятничной сессии Гран При Японии и тренировки старта на главной прямой трассы «Сузука», Мик Шумахер не справился с управлением на мокром асфальте и улетел в барьер на выходе из седьмого поворота.

Из-за этого гонщику пришлось пропустить вторую тренировку, а сам он объяснил случившееся густой пеленой водяных брызг, которая помешала ему рассмотреть лужу на трассе.

Теперь Мика ждет замена шасси, а руководитель его команды Haas Гюнтер Штайнер в своем фирменном стиле высказался о случившемся.

«Ни в одной аварии нет ничего хорошего, – отметил он. – Всякий гонщик рано или поздно должен понять, что в брызгах ничего не видно. А когда он проезжал там кругом ранее, вода уже была.

Я не пилот, я не рассказываю, как сложно все это. Это непростая работа, спору нет. Но итог в том, что это случилось из-за его действий.

Понятно, что в брызгах обзорность хуже, но это было известно заранее».

Сам немец заявил, что случившееся не скажется на его шансах остаться в Haas на 2023 год – сейчас пилот и команда обсуждают такую возможность.

«Я бы удивился, если бы подобные факторы отразились на моих шансах, – заявил он. – Ведь скорость-то на месте.

Я стабильно демонстрировал ее, а впереди еще суббота и воскресенье. Надеюсь, у нас все будет в порядке. И получится заработать очки».

Штайнер добавил, что после предварительных оценок все выглядит так, что повреждения шасси оказались не слишком серьезными и его, возможно, получится использовать в будущем. Точный ответ на этот вопрос даст обстоятельное исследование на базе.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь