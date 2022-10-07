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Формула 1 / Гран При Японии Новость

«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера

Глава Haas остался не в восторге от того, что его пилот в очередной раз разбил машину

Адам Купер
Автор:
«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера
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Возвращаясь в боксы после завершения первой пятничной сессии Гран При Японии и тренировки старта на главной прямой трассы «Сузука», Мик Шумахер не справился с управлением на мокром асфальте и улетел в барьер на выходе из седьмого поворота.

Из-за этого гонщику пришлось пропустить вторую тренировку, а сам он объяснил случившееся густой пеленой водяных брызг, которая помешала ему рассмотреть лужу на трассе.  

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Теперь Мика ждет замена шасси, а руководитель его команды Haas Гюнтер Штайнер в своем фирменном стиле высказался о случившемся. 

«Ни в одной аварии нет ничего хорошего, – отметил он. – Всякий гонщик рано или поздно должен понять, что в брызгах ничего не видно. А когда он проезжал там кругом ранее, вода уже была. 

Я не пилот, я не рассказываю, как сложно все это. Это непростая работа, спору нет. Но итог в том, что это случилось из-за его действий.  

Понятно, что в брызгах обзорность хуже, но это было известно заранее».

Сам немец заявил, что случившееся не скажется на его шансах остаться в Haas на 2023 год – сейчас пилот и команда обсуждают такую возможность.

«Я бы удивился, если бы подобные факторы отразились на моих шансах, – заявил он. – Ведь скорость-то на месте.  

Я стабильно демонстрировал ее, а впереди еще суббота и воскресенье. Надеюсь, у нас все будет в порядке. И получится заработать очки».

Штайнер добавил, что после предварительных оценок все выглядит так, что повреждения шасси оказались не слишком серьезными и его, возможно, получится использовать в будущем. Точный ответ на этот вопрос даст обстоятельное исследование на базе. 

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