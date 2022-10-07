«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера
Глава Haas остался не в восторге от того, что его пилот в очередной раз разбил машину
Возвращаясь в боксы после завершения первой пятничной сессии Гран При Японии и тренировки старта на главной прямой трассы «Сузука», Мик Шумахер не справился с управлением на мокром асфальте и улетел в барьер на выходе из седьмого поворота.
Из-за этого гонщику пришлось пропустить вторую тренировку, а сам он объяснил случившееся густой пеленой водяных брызг, которая помешала ему рассмотреть лужу на трассе.
Теперь Мика ждет замена шасси, а руководитель его команды Haas Гюнтер Штайнер в своем фирменном стиле высказался о случившемся.
«Ни в одной аварии нет ничего хорошего, – отметил он. – Всякий гонщик рано или поздно должен понять, что в брызгах ничего не видно. А когда он проезжал там кругом ранее, вода уже была.
Я не пилот, я не рассказываю, как сложно все это. Это непростая работа, спору нет. Но итог в том, что это случилось из-за его действий.
Понятно, что в брызгах обзорность хуже, но это было известно заранее».
Сам немец заявил, что случившееся не скажется на его шансах остаться в Haas на 2023 год – сейчас пилот и команда обсуждают такую возможность.
«Я бы удивился, если бы подобные факторы отразились на моих шансах, – заявил он. – Ведь скорость-то на месте.
Я стабильно демонстрировал ее, а впереди еще суббота и воскресенье. Надеюсь, у нас все будет в порядке. И получится заработать очки».
Штайнер добавил, что после предварительных оценок все выглядит так, что повреждения шасси оказались не слишком серьезными и его, возможно, получится использовать в будущем. Точный ответ на этот вопрос даст обстоятельное исследование на базе.
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