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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Гонщиков не впечатлила новая конфигурация «Яс-Марины»

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Трассу переделали, чтобы на ней было легче обгонять – но результат, по мнению пилотов, вышел не слишком эффективным

Гонщиков не впечатлила новая конфигурация «Яс-Марины»

С 2009 года автодром в Абу-Даби принимал этапы Ф1 в неизменном виде, часто вызывая нарекания гонщиков и болельщиков из-за относительно «пресных» сюжетов. Учтя критику, местные организаторы провели этой осенью серьезную реконструкцию, переделав несколько участков.

В частности, две медленные секции уступили место плавным виражам – пятому и девятому поворотам, – третий сектор, где трасса проходит у стен отеля, тоже стал чуть иным. В результате время круга сократилось на 12 секунд, а средняя скорость выросла на 20 с лишним километров в час. 

Однако только гонка позволила понять, насколько изменилась ситуация с обгонами. 

«Мне показалось, что стало проще преследовать соперников в пятом повороте, – рассказал Ваттери Боттас. – А девятый теперь определенно лучше, чем прежде. Но главной проблемой трассы все равно остается участок у отеля, где ты всегда теряешь несколько десятых [преследуя соперника]. Эта сложность никуда не делась. 

Так что стало чуть лучше, но в целом обгонять сложно».  

Финна спросили, изменится ли ситуация к лучшему, если девятый поворот вместо среднескоростной дуги сделать медленной шпилькой.

«Полагаю, да, – ответил Валттери. – Это дало бы больше возможностей. Но мне по-прежнему кажется, что все упирается в финальный сектор. Надеюсь, с новым поколением машин все станет получше».

Эстебан Окон поддержал такую точку зрения. «Переделки недостаточны, – сказал гонщик Alpine. – Я бы сказал, что четыре последних поворота убивают всё. Вот если бы переделать их, трасса стала бы по-настоящему обгонной. 

Ты просто не можешь удерживаться за соперником в связках 13/14 и 15/16 поворотов. В пятом тоже сложновато подобраться».  

На вопрос о том, что можно сделать, Эстебан предложил придать поворотам третьего сектора более выраженный профиль: «Думаю, это было бы хорошей идеей. Да и с последним поворотом что-то стоит сделать».

По ходу Гран При Абу-Даби стало известно, что этот этап останется в календаре чемпионата как минимум до 2030 года.

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