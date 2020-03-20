Гонщиков Формулы 1 лишили возможности стартовать в Бахрейне. Вспомним, как они выступали здесь в прошлых сезонах
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20 мар. 2020 г., 19:55
Рекордсменами трассы в Сахире оказались Себастьен Феттель и Кими Райкконен. На счету Феттеля больше всего побед, у Райкконена — наибольшее число подиумов и финишей в очках
Достижения действующих гонщиков на Гран При Бахрейна:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|
Льюис
Хэмилтон
|2
|3
|8
|1
|Себастьян Феттель
|3
|4
|5
|2
|Валттери Боттас
|1
|1
|3
|1
|Кими Райкконен
|-
|2
|8
|1
|Серхио Перес
|-
|-
|1
|-
|Ромен Грожан
|-
|-
|2
|-
|Шарль Леклер
|1
|-
|1
|1
Результаты действующих гонщиков на Гран При Бахрейна:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|
Лучший результат
в квал-ии
|Средняя позиция в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|Кими Райкконен
|14
|12
|2
|2
|8
|2
|4
|120
|
Льюис Хэмилтон
|12
|11
|0
|1
|3
|1
|3
|165
|
Себастьян Феттель
|11
|9
|2
|1
|4
|1
|3
|148
|Даниэль Риккардо
|8
|4
|2
|3
|7
|4
|8
|42
|Ромен Грожан
|8
|5
|1
|7
|11
|3
|7
|50
|Серхио Перес
|8
|5
|0
|5
|12
|3
|10
|34
|Валттери Боттас
|7
|6
|0
|1
|5
|2
|6
|69
|
Макс Ферстаппен
|5
|2
|3
|5
|10
|4
|5
|20
|Даниил Квят
|5
|2
|0
|11
|14
|7
|10
|8
|Кевин Магнуссен
|5
|1
|2
|6
|12
|5
|10
|10
|Карлос Сайнс
|5
|0
|4
|7
|11
|11
|11
|0
|Лэнс Стролл
|3
|0
|1
|12
|17
|14
|14
|0
|Шарль Леклер
|2
|1
|0
|1
|10
|3
|7
|16
|Пьер Гасли
|2
|2
|0
|6
|10
|4
|6
|16
|Эстебан Окон
|2
|2
|0
|9
|12
|10
|10
|2
|Алекс Элбон
|2
|1
|1
|14
|16
|9
|12
|2
|Ландо Норрис
|1
|1
|0
|10
|10
|6
|6
|8
|Джордж Расселл
|1
|0
|0
|19
|19
|15
|15
|0
|
Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|Лучший результат в квал-ии
|Средний результат в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средний результат в гонке
|Очки
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
Гонщиков Формулы 1 лишили возможности стартовать в Бахрейне. Вспомним, как они выступали здесь в прошлых сезонах
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4 июн. - 7 июн.
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