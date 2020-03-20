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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Анонс

Гонщиков Формулы 1 лишили возможности стартовать в Бахрейне. Вспомним, как они выступали здесь в прошлых сезонах

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Гонщиков Формулы 1 лишили возможности стартовать в Бахрейне. Вспомним, как они выступали здесь в прошлых сезонах
20 мар. 2020 г., 19:55

Рекордсменами трассы в Сахире оказались Себастьен Феттель и Кими Райкконен. На счету Феттеля больше всего побед, у Райкконена — наибольшее число подиумов и финишей в очках

Достижения действующих гонщиков на Гран При Бахрейна:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги

United Kingdom Льюис

Хэмилтон

 2 3 8 1
Germany Себастьян Феттель  3 4 5 2
Finland Валттери Боттас  1 1 3 1
Finland Кими Райкконен  - 2 8 1
Mexico Серхио Перес - - 1 -
France Ромен Грожан  - - 2 -
Monaco Шарль Леклер 1 - 1 1

Результаты действующих гонщиков на Гран При Бахрейна:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы

Лучший результат

в квал-ии

 Средняя позиция в квал-ии Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки
Finland Кими Райкконен 14 12 2 2 8 2 4 120

United Kingdom Льюис Хэмилтон 

 12 11 0 1 3 1 3 165

GermanyСебастьян Феттель  

 11 9 2 1 4 1 3 148
Australia Даниэль Риккардо  8 4 2 3 7 4 8 42
France Ромен Грожан  8 5 1 7 11 3 7 50
Mexico Серхио Перес  8 5 0 5 12 3 10 34
Finland Валттери Боттас  7 6 0 1 5 2 6 69

Netherlands Макс Ферстаппен

 5 2 3 5 10 4 5 20
Russian Federation Даниил Квят 5 2 0 11 14 7 10 8
Denmark Кевин Магнуссен 5 1 2 6 12 5 10 10
Spain Карлос Сайнс 5 0 4 7 11 11 11 0
Canada Лэнс Стролл 3 0 1 12 17 14 14 0
 Monaco Шарль Леклер 2 1 0 1 10 3 7 16
France Пьер Гасли 2 2 0 6 10 4 6 16
France Эстебан Окон 2 2 0 9 12 10 10 2
United Kingdom Алекс Элбон 2 1 1 14 16 9 12 2
United Kingdom Ландо Норрис 1 1 0 10 10 6 6 8
United Kingdom Джордж Расселл 1 0 0 19 19 15 15 0

 

Гонщик

 Гонки Финиши в очках Сходы Лучший результат в квал-ии Средний результат в квал-ии Лучший результат в гонке Средний результат в гонке Очки

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Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна

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Гран При Азербайджана

4 июн. - 7 июн.
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