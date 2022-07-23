Гонщиков Ф1 не устроили новые ограничения скорости на пит-лейне

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Прежде ограничение в 60 км/ч прекращало действовать вскоре после крайнего гаража в конце пит-лейна, что позволяло пилотам уже в этом месте отключать лимитатор и начинать разгон, хотя в том месте формально еще продолжался «гаражный переулок».

Однако в этот уик-энд по ходу инспекции трассы представителями FIA в четверг руководитель гонок Эдуарду Фрейташ и его заместитель Нильс Виттих пришли к выводу, что такой порядок несет в себе потенциальную опасность. Пилоты начинают разгон в том месте, где теоретически могут находиться сотрудники трассы или какой-то другой персонал.

По этой причине было принято решение продлить действие ограничения до физического окончания пит-лейна.

Из-за этого потеря времени на пит-стопе выросла на 3,5-4 секунды, что перечеркнуло всю тактическую подготовку, проведенную командами перед Гран При. Теперь вариант с одним пит-стопом выглядит по сути единственно возможным, что никак не добавит воскресной гонке зрелищности.

Кроме того из-за более короткого разгона пилотам придется возвращаться на трассу в тот момент, когда скорость соперников на стартовой прямой будет гораздо выше их собственной, что также чревато возникновением аварийной ситуации.

И хотя изменения были продиктованы соображениями безопасности, они оказались под огнем критики со стороны гонщиков.

В субботу Фрейташ выпустил новую редакцию указаний руководителя гонки, однако вместо того, чтобы вернуть прежний порядок, судьи лишь разместили дополнительный сигнал о выезде машины из боксов для предупреждения гонщиков (на верхнем фото).

В документе сказано: «Активная цифровая панель размещается поверх стенки пит-лейна около выезда с него (справа от пилотов). Каждый раз, когда с пит-лейна будет выезжать машина, на панели будет зажигаться стрелка, указывающая влево. Она информирует гонщиков о выезде машины».

Кроме того, в пятницу пилоты рассказали, что недовольны большим количеством высоких поребриков-«сосисок» на трассе Поля Рикара. Себастьян Феттель напомнил, что в последнее время несколько пилотов молодежных серий получили травмы после прыжков машин на таких поребриках – немец добавил, что в прошлом году в Остине их убрали прямо по ходу уик-энда.

Поначалу в FIA объяснили необходимость высоких бордюров тем, что среди серий поддержки уик-энда есть Кубок Porsche – но позже согласились убрать «сосиски» на выходе из пятого и 15-го поворотов.