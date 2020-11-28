На каждом Гран При организаторы Ф1 заранее определяют места, где гонщики должны четко соблюдать пределы гоночного полотна. В специальном документе прописано, что в случае выезда четырьмя колесами за белую линию в тренировке или квалификации соответствующий круг не учитывается в протоколах, а в гонке после трех случаев следует штраф.

По ходу пятничных заездов было отмечено 33 таких случая – Льюис Хэмилтон и здесь стал лидером с пятью эпизодами.

Вечером того же дня на брифинге гонщиков Себастьян Феттель обратил внимание собравшихся, что прежде четвертый поворот никогда не интересовал судей с точки зрения пределов трассы.

Немца поддержали и другие, включая Льюиса. По словам гонщиков, за белую линию в этом месте пилоты частенько выезжают в борьбе за позицию, но при этом едва ли возможно что-то выиграть.

Майкл Маси согласился заново рассмотреть ситуацию – и в обновленной редакции документа, адресованного пилотам перед началом финальной тренировки, четвертый поворот уже фигурировал в ином ключе.

В тексте сказано: «Границы трассы на выходе из четвертого поворота не будут контролироваться в связке с показанным временем, так как за этими границами там находятся искусственная трава и гравий».

Однако принятое решение вовсе не значит, что гонщики вправе выбирать любые траектории. Маси подчеркнул, что выигрыш позиции с выездом за пределы полотна по-прежнему запрещен – и если кто-то из гонщиков сделает это в четвертом, то будет обязан сразу же пропустить соперника.