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Гонщики Red Bull нацелились обогнать Леклера в спринте

Серхио Перес с Максом Ферстаппеном не увидели больших проблем в том, что гонщик Ferrari опередил их на одном быстром круге

Александр Кабановский
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Гонщики Red Bull нацелились обогнать Леклера в спринте

В пятничной квалификации Гран При Азербайджана Шарль Леклер прервал серию поулов Red Bull, а субботним утром подтвердил, что такой результат вовсе не был случайностью. Монегаск выиграл квалификацию спринта, а Серхио Перес с Максом Ферстаппеном вновь остались вторым и третьим – правда, теперь мексиканец смог обогнать напарника.

При этом действующий чемпион признал, что его результат стал следствием ошибки – и заверил, что в гоночных заездах результаты наверняка получатся другими.

«Думаю, все складывается нормально, – объяснил голландский пилот в телеинтервью. – У нас был хороший темп в финале сегодняшней квалификации, но на шинах Soft машину понесло в пятом и шестом поворотах, из-за чего резина перегрелась. Я едва не улетел в седьмом, из-за чего весь второй сектор получился далеко не лучшим, и момент наилучшего сцепления оказался потерян.  

Но я проехал еще один быстрый круг, что получилось далеко не у всех. Думаю, у нас был темп, так что с третьим местом нам просто не повезло. А еще мы поняли, что с такой работой шин спринт будет далеко не таким простым, как могло показаться. 

На каких-то трассах можно просто атаковать от старта до финиша, но здесь, похоже, придется внимательно следить за резиной. Вся борьба еще впереди». 

Он добавил: «Мое отставание [от Леклера] объясняется ужасным вторым сектором, так что я не испытываю волнений. Думаю, в гонке мы сможем побороться». 

Схожим образом высказался и Перес, который победил в Баку в 2021-м.

«Мы начинали квалификацию на Medium, потому сразу понять поведение Soft оказалось не так просто, – объяснил Серхио. – Сессия вышла непростой, будь мой круг более чистым – полагаю, было возможно поспорить за поул. Как вы знаете, Шарль улетел в стену, но все же, на одном круге они сейчас чуть сильнее нас. 

Надеюсь, сегодня мы сможем сократить отставание и превзойти их по гоночному темпу [в спринте]». 

На прямой вопрос, рассчитывает ли он победить, Перес ответил: «В этом наша цель и сегодня, и завтра».

Также он признался, что не в восторге от постоянных экспериментов Ф1 с форматом.

«Скоро они поставят на трассе бойцовский ринг и заставят нас там биться за победу. Впрочем, сегодняшний опыт мне скорее понравился».

Год назад мексиканец финишировал в Баку вторым следом за Ферстаппеном.

Дополнительная информация: Филип Клерен

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