Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса

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Обычно пятничные заезды Гран При позволяют оценить силу команд в преддверии главных сессий уик-энда. Но в Австралии начало этапа получилось скомканным. В первой тренировке гонщикам и командам помешали неполадки в система GPS, а во второй спустя 20 минут после начала пошел дождь.

Это значит, что для обычного анализа данных перед квалификацией и гонкой у инженеров теперь будет намного меньше данных. Несмотря на это, в Red Bull уже приняли решение, что будет двигаться по пути Серхио Переса.

«Сегодня наши пилоты работали по разным программам, – объяснил в эфире Servis TV гоночный консультант Хельмут Марко. – И сейчас уже можно говорить, что дальше будет правильно двигаться, отталкиваясь от настроек Переса. У него было больше прижимной силы, что сделало машину более стабильной».

По словам австрийца, Макс Ферстаппен тоже получит преимущество от такого выбора: «Мы быстры, но порой машина ведет себя несколько нервно. Мне кажется, Максу особенно поможет прибавка прижима сзади относительно того уровня, с которым он ездил сегодня».

Отвечая на вопрос об прогнозах на гонку, консультант намекнул, что ожидает в ней более острого, чем в Бахрейне и Джидде, соперничества партнеров по Red Bull.

«Я полагаю, гонка будет яркой, – сказал Хельмут. – [Фернандо] Алонсо тоже выглядит здесь весьма быстрым. Не забывайте, он всего в 14 очках от нас в чемпионате, а это просто ничто».

Австриец добавил: «Впрочем, пока мы не смотрим на времена круга. Сейчас важно отыскать регулировки. Пока все, что мы делали, позволяло обоим пилотам двигаться вперед. Посмотрим, что будет дальше. Мы уже видим, что надо чуть добавить прижимной силы».

Ферстаппен завершил пятницу с лучшим временем, показанным в утренней тренировке, Перес по итогам дня стал четвертым, уступив Алонсо и Льюису Хэмилтону.