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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Гонщики остались недовольны опасным выездом с пит-лейна в Портимане

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Гонщики остались недовольны опасным выездом с пит-лейна в Портимане
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Организаторы гонки могут повторно изменить линию выезда из боксов

Трасса в Портимане, которая впервые принимает этап Формулы 1, еще в пятницу вызвала недовольство пилотов тем, как там сделан выезд с пит-лейна.

Выезжающий из боксов пилот не успевает занять идеальную траекторию для входа в первый поворот. Поэтому, он вынужден проходить его на низкой скорости, дабы сохранить контроль над машиной. Это создает проблемы для гонщиков, которые едут обычный круг и входят в первый поворот по правильной траектории на максимально возможной скорости.

К субботе организаторы перенесли линию разметки на выезде с пит-лейна немного левее, чтобы выезжающие из боксов машины успевали занять более выгодную для входа в поворот траекторию. Однако полностью проблему это не решило.

«Они молодцы, что перенесли линию разметки влево, – согласился Алекс Элбон. – Я понимаю, зачем это было сделано. Но проходить первый поворот все еще тяжело. Это слепой поворот, и когда ты входишь в него, не хочется увидеть там зад медленной машины, выехавшей с пит-лейна. Полагаю, это создает опасность столкновения».

То же отметили и гонщики Renault.

«Мы обсуждали это в пятницу, – рассказал Даниэль Риккардо. – В субботу они слегка сдвинули разметку. Но это нельзя считать окончательным решением проблемы. Выезд с пит-лейна здесь сделан не лучшим образом.

На тренировке или в квалификации выезжающий может пропустить того, кто на быстром круге. Но в гонке каждый будет сам за себя и всякое может случиться».

«Даже после изменения линии разметки на выезде с пит-лейна, это место на трассе все равно остается очень сложным, – подтвердил Эстебан Окон. – И если ты сражаешься с машиной, выезжающей с пит-лейна, то будет очень трудно сохранить безопасную боковую дистанцию».

Не исключено, что в FIA примут решение вновь изменить разметку перед гонкой. Например, продлив линию и сделав выезд из боксов уже на выходе из первого поворота.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Адам Купер

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