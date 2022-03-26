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Проведение Гран При Саудовской Аравии в эти выходные было поставлено под угрозу пятничным терактом: на нефтяном терминале, расположенном примерно в 20 км от гоночной трассы, прогремел взрыв. Ответственность за атаку взяла на себя йеменская военизированная группировка «Ансар Аллах» (также известная как хуситы), являющаяся одной из сторон гражданской войны в соседнем с Саудовской Аравией Йемене.

Днем и вечером ситуация обсуждалась на экстренных собраниях с участием пилотов и представителей команд – после каждого такого собрания участники заявляли, что приняли единогласное решение продолжить Гран При. Однако поздним вечером в Джидде прошла еще одна встреча, на этот раз – с участием только гонщиков и представителей Формулы 1. Она закончилась в половину третьего ночи по местному времени (совпадает с московским) – и пилоты в итоге подтвердили свою готовность продолжить выступления.

«Важной частью собрания было информирование о том, как будут развиваться события, если все-таки будет принято решение об отмене гонки, – сообщил ночью журналист BBC Эндрю Бенсон. – О механизме того, как команды и пилоты смогут оперативно покинуть страну в случае отказа от проведения соревнований».

Напомним, что в пятницу вечером все команды отменили традиционные медиа-сессии с участием пилотов – и с журналистами общались (и то буквально на ходу) только представители команд и Международной автомобильной федерации. В частности, короткое заявление сделал сам президент FIA Мохаммед бин Сулайем.

«Те, кто организовал атаку, выбирают в качестве целей объекты инфраструктуры, – в частности, сказал функционер. – Они не целятся в мирных жителей – и уж конечно, не планируют атаку на гоночную трассу. Мы тщательно изучили информацию и получили заверения в своей безопасности от людей на высшем уровне. Так что, продолжаем гоняться».

«Между командами и пилотами сейчас нет каких-либо расхождений во мнениях, – прокомментировал ситуацию Йост Капито, возглавляющий команду Williams. – Думаю, продолжить Гран При – правильное решение, раз уж мы все здесь. Если же проводить гонку не следовало, все это надо было обсудить заранее».

В то же самое время среди работающих в паддоке представителей прессы мнения по поводу принятых решений разошлись. «Формула 1 получила отрезвляющее предупреждение о том, что подошла к некоторым вопросам недостаточно тщательно, – можно прочитать в материале финского издания Ilta Sanomat. – Но, как обычно, предпочла не признавать даже само существование проблемы».