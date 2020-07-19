Участники Формулы 1 не успели провести полномасштабную акцию с преклонением колена перед стартом Гран При Венгрии. На первых двух этапах сезона-2020 пилоты вставали на одно колено в знак борьбы с расизмом. Спортсмены делали это за 15 минут до старта – прямо перед тем, как над трассой включали национальный гимн.

Судя по всему, гонщики Формулы 1 рассчитывали проделать то же самое и в Будапеште. Пилоты начали собираться за несколько минут до старта Гран При Венгрии, но в этот раз на церемонию успели не все.

Идейный вдохновитель антирасистской акции Льюис Хэмилтон встал в центре. Действующий чемпион мира первым преклонил колено; после него вставать на колено начали и остальные пилоты Ф1. В какой-то момент на колене стояли девять гонщиков одновременно – остальные либо стояли позади, либо еще не пришли, либо бегали вокруг.

Одним из неопределившихся был Лэнс Стролл. Пилот Racing Point пытался найти место, чтобы встать на колено, но безуспешно. Стролл успел-было встать на колено, но потом понял, что задевает за других пилотов и встал обратно. Лэнс пытался перебежать на другое место, но тут начался гимн Венгрии. Когда зазвучала музыка, все гонщики встали на ноги, чтобы не демонстрировать неуважение стране, в которой проходит Гран При.

Таким образом, на третьем этапе чемпионата мира гонщики Формулы 1 не смогли продемонстрировать всем свое единство в борьбе с расизмом: судя по прямой трансляции, на колено встали не все, кто хотел. Еще одним нетипичным моментом стало присустствие на церемонии Валттери Боттаса без маски. Будет ли финн наказан за несоблюдение санитарных норм, пока неясно.