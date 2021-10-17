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Формула 1 Новости

Гонщики MotoGP испугались, что Ф1 испортит им трассу в Катаре

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Трасса «Лосаил» впервые примет Формулу 1 в ноябре, но машины могут продавить там асфальт

Гонщики MotoGP испугались, что Ф1 испортит им трассу в Катаре

В ноябре этого года в Катаре впервые пройдет этап Формулы 1. Эта трасса уже несколько лет известна в первую очередь по гонкам MotoGP, и, как оказалось, мотоциклисты остались не в восторге от решения руководителей автодрома привезти туда самые быстрые двухколесные машины.

Все дело в прижимной силе, которую генерирует аэродинамические качества машин Формулы 1. Сами болиды весят всего 752 килограмма (не считая веса пилота), однако генерируемая ими прижимная сила существенно увеличивает давление на трассу.

«Мне нравится трасса в Катаре, – цитирует издание Speedweek Алеша Эспаргаро из команды Aprilia. – Но Формула 1 из-за своей прижимной силы ее уничтожит. Посмотрим конечно, вдруг нет. А за местных жителей я рад, так как теперь они смогут увидеть не только MotoGP, но и Формулу 1. Но трасса, ее покрытие сейчас очень ровное и очень хорошее. Надеюсь, они не сильно ее попортят».

По разным данным на высокой скорости прижимная сила превышает собственный вес машины в три-пять раз, а это уже показатели среднетоннажного грузовика. Точные данные неизвестны, но, например, в McLaren утверждают, что на высокой скорости их болиды за счет прижимной силы легко могут ездить по потолку тоннелей и не падать.

«Первое, что пришло мне в голову, когда я об этом услышал: появятся колдобины, – сказал Франко Мордиделли из заводской команды Yamaha. – Но в целом мне нравится гоняться по тем же трассам, что и Формула 1. Я вообще люблю этот чемпионат. Меня завораживает, как быстро они проходят повороты».

Смотреть гонки MotoGP в России в прямом эфире и с русскими комментариями вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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