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В отличие от первой сессии на трассе «Каталунья», где быстрейшими стали представители Ferrari и Макс Ферстаппен, результаты второй оказались нетипичными для нынешнего сезона.

В стартовой половине часа, когда пилоты отрабатывали быстрые попытки после короткой паузы из-за поломки мотора у Валттери Боттаса, быстрейшим стал Шарль Леклер с результатом 1:19.670. Но куда более интересен не этот результат, а темп пилотов Mercedes.

Джордж Расселл уступил лидеру 0,117 секунды, Льюис Хэмилтон – 0,204. Это первый случай в нынешнем сезоне, когда оба британца вошли в тройку быстрейших по итогам сессии.

Карлос Сайнс и Ферстаппен отстали еще на одну десятую, также в плотную группу лидеров вошел Фернандо Алонсо из Alpine.

Серхио Перес, для которого эта сессия была первой по ходу уик-энда, опередил во второй половине десятки соперников из трех других команд: Aston Martin (Себастьяна Феттеля), Alpine (Эстебана Окона) и Haas (Мика Шумахера).

По сравнению с первой тренировкой, откатились назад гонщики McLaren и AlphaTauri. Ландо Норрис, который накануне сильно простудился, успел проехать всего шесть кругов. Из-за атаки поребрика в девятом повороте а его машине потребовалось менять днище, что не позволило гонщику продолжить работу.

В том же месте высек искры о бордюр и Алекс Элбон, который пропускал первую сессию. Но ему, несмотря на полученные днищем повреждения, в команде разрешили ездить дальше.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, после схода Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Спустя 11 минут после начала заездов Валттери Боттас, который к тому моменту занимал шестое место, сбросил скорость на выходе из первого поворота и остановился на обочине. Позже команда Alfa Romeo сообщила, что финского пилота подвела силовая установка.

Судьи не стали вывешивать красные флаги и за три минуты освободили трассу в режиме VSC.

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Результаты второй тренировки Гран При Испании