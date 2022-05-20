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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Гонщики Mercedes уступили лишь Леклеру по итогам пятницы в Барселоне

В первую тройку стартового дня Гран При Испании кроме лидера нынешнего сезона Шарля Леклера, с минимальным отставанием вошли Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон

Александр Кабановский
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Гонщики Mercedes уступили лишь Леклеру по итогам пятницы в Барселоне
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В отличие от первой сессии на трассе «Каталунья», где быстрейшими стали представители Ferrari и Макс Ферстаппен, результаты второй оказались нетипичными для нынешнего сезона. 

В стартовой половине часа, когда пилоты отрабатывали быстрые попытки после короткой паузы из-за поломки мотора у Валттери Боттаса, быстрейшим стал Шарль Леклер с результатом 1:19.670. Но куда более интересен не этот результат, а темп пилотов Mercedes.

Джордж Расселл уступил лидеру 0,117 секунды, Льюис Хэмилтон – 0,204. Это первый случай в нынешнем сезоне, когда оба британца вошли в тройку быстрейших по итогам сессии.

Карлос Сайнс и Ферстаппен отстали еще на одну десятую, также в плотную группу лидеров вошел Фернандо Алонсо из Alpine.

Серхио Перес, для которого эта сессия была первой по ходу уик-энда, опередил во второй половине десятки соперников из трех других команд: Aston Martin (Себастьяна Феттеля), Alpine (Эстебана Окона) и Haas (Мика Шумахера).

По сравнению с первой тренировкой, откатились назад гонщики McLaren и AlphaTauri. Ландо Норрис, который накануне сильно простудился, успел проехать всего шесть кругов. Из-за атаки поребрика в девятом повороте а его машине потребовалось менять днище, что не позволило гонщику продолжить работу.

В том же месте высек искры о бордюр и Алекс Элбон, который пропускал первую сессию. Но ему, несмотря на полученные днищем повреждения, в команде разрешили ездить дальше.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, после схода

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, после схода

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Спустя 11 минут после начала заездов Валттери Боттас, который к тому моменту занимал шестое место, сбросил скорость на выходе из первого поворота и остановился на обочине. Позже команда Alfa Romeo сообщила, что финского пилота подвела силовая установка. 

Судьи не стали вывешивать красные флаги и за три минуты освободили трассу в режиме VSC.

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Результаты второй тренировки Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 29 1'19.670  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 27 1'19.787 0.117
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 26 1'19.874 0.204
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 31 1'19.990 0.320
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 27 1'20.006 0.336
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 26 1'20.203 0.533
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30 1'20.632 0.962
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 31 1'20.703 1.033
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'20.745 1.075
10 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 25 1'20.757 1.087
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 1'20.917 1.247
12 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'21.013 1.343
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 32 1'21.249 1.579
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 29 1'21.285 1.615
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 22 1'21.385 1.715
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 3 1'21.828 2.158
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 30 1'21.866 2.196
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 31 1'22.319 2.649
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 25 1'23.197 3.527
20 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 6 1'23.388 3.718
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