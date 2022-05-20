Гонщики Mercedes уступили лишь Леклеру по итогам пятницы в Барселоне
В первую тройку стартового дня Гран При Испании кроме лидера нынешнего сезона Шарля Леклера, с минимальным отставанием вошли Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон
В отличие от первой сессии на трассе «Каталунья», где быстрейшими стали представители Ferrari и Макс Ферстаппен, результаты второй оказались нетипичными для нынешнего сезона.
В стартовой половине часа, когда пилоты отрабатывали быстрые попытки после короткой паузы из-за поломки мотора у Валттери Боттаса, быстрейшим стал Шарль Леклер с результатом 1:19.670. Но куда более интересен не этот результат, а темп пилотов Mercedes.
Джордж Расселл уступил лидеру 0,117 секунды, Льюис Хэмилтон – 0,204. Это первый случай в нынешнем сезоне, когда оба британца вошли в тройку быстрейших по итогам сессии.
Карлос Сайнс и Ферстаппен отстали еще на одну десятую, также в плотную группу лидеров вошел Фернандо Алонсо из Alpine.
Серхио Перес, для которого эта сессия была первой по ходу уик-энда, опередил во второй половине десятки соперников из трех других команд: Aston Martin (Себастьяна Феттеля), Alpine (Эстебана Окона) и Haas (Мика Шумахера).
По сравнению с первой тренировкой, откатились назад гонщики McLaren и AlphaTauri. Ландо Норрис, который накануне сильно простудился, успел проехать всего шесть кругов. Из-за атаки поребрика в девятом повороте а его машине потребовалось менять днище, что не позволило гонщику продолжить работу.
В том же месте высек искры о бордюр и Алекс Элбон, который пропускал первую сессию. Но ему, несмотря на полученные днищем повреждения, в команде разрешили ездить дальше.
Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, после схода
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Спустя 11 минут после начала заездов Валттери Боттас, который к тому моменту занимал шестое место, сбросил скорость на выходе из первого поворота и остановился на обочине. Позже команда Alfa Romeo сообщила, что финского пилота подвела силовая установка.
Судьи не стали вывешивать красные флаги и за три минуты освободили трассу в режиме VSC.
Результаты второй тренировки Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1'19.670
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'19.787
|0.117
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'19.874
|0.204
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|31
|1'19.990
|0.320
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|27
|1'20.006
|0.336
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|26
|1'20.203
|0.533
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1'20.632
|0.962
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1'20.703
|1.033
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|27
|1'20.745
|1.075
|10
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|25
|1'20.757
|1.087
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'20.917
|1.247
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'21.013
|1.343
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|32
|1'21.249
|1.579
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|1'21.285
|1.615
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|22
|1'21.385
|1.715
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|1'21.828
|2.158
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'21.866
|2.196
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|31
|1'22.319
|2.649
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|25
|1'23.197
|3.527
|20
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|6
|1'23.388
|3.718
|Полные результаты
В Mercedes перевели обоих гонщиков на второй мотор
Хэмилтон о Барселоне: Я впервые в сезоне ехал без «козления»