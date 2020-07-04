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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

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Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение
Автор:
4 июл. 2020 г., 15:07

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон рассказали, что помогло им занять первый ряд стартового поля на Гран При Австрии

Поул-позицию на первом этапе Формулы 1 выиграл Валттери Боттас. Второе время показал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Пилоты Mercedes AMG опередили ближайшего преследователя более чем на полсекунды. Как оказалось, такое преимущество поразило самих гонщиков чемпионской команды.

«Это грандиозное ощущение, – отреагировал Боттас на свою поул-позицию. – Я скучал по этому чувству. Всегда есть нечто особенное, когда дело доходит до квалификации и ты доводишь машину до предела возможного. Определенно, я долго к этому готовился. И, похоже, мы одни в своей собственной лиге. Это впечатляет».

«Мы не ожидали такого преимущества, – поддержал напарника Льюис Хэмилтон. – Думаю, это наглядная демонстрация того, как работают наши ребята на базе. Сегодня Валттери справился лучше меня в решающей попытке. Не знаю, что тут еще сказать: мы не рассчитывали, что у нас будет настолько большой отрыв от преследователей. Но мы все равно планируем увеличить преимущество еще сильнее.

Год за годом мы показываем, что Mercedes – лучшая команда в чемпионате. Все потому, что мы открыты новому. Люди, с которыми я работаю, никогда не стесняются признавать свою неправоту. Мы все время учимся друг у друга. Мы все время сдвигаем границы возможного. Мы едины как команда. Именно поэтому каждый год мы снова оказываемся впереди».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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