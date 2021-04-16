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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о тренировке

Гонщики Mercedes опередили соперников в пятницу, Ферстаппена подвела машина

Валттери Боттас опередил Льюиса Хэмилтона на 0,01 секунды во второй тренировке Гран При Эмилии-Романьи, Пьер Гасли проиграл им меньше десятой, Шарль Леклер разбил машину

Гонщики Mercedes опередили соперников в пятницу, Ферстаппена подвела машина

Боттас проехал свой лучший круг на шинах Medium за 1:15.551, став быстрейшим во второй раз за день. Все остальные пилоты из десятки лидеров использовали для лучшей попытки более мягкий состав Soft.

Хэмилтон и Гасли оказались вплотную за Боттасом, оба гонщика Ferrari вошли на домашней трассе в первую пятерку. Но если Карлос Сайнс отстал от лучшего времени на 0,283 секунды, то Шарль Леклер – уже на 0,820. При этом именно монегаск показал лучшее время сессии (1:15.367), но сделал это с нарушением границ трассы, потому результат ему не засчитали.   

Макс Ферстаппен успел проехать всего пять кругов. Он был на быстрой попытке и установил рекорд второго сектора, когда машина внезапно потеряла ход на выходе из последнего поворота, вынудив голландца остановиться.

RB16B оперативно доставили в боксы, и хотя команда сразу подтвердила, что мотор и коробка передач не пострадали, больше на трассе голландец не появлялся. Позже стало известно, что причиной отказа стала поломка приводного вала. 

 

На финальных минутах в аварию попал Шарль Леклер. Монегаск не успел погасить скорость, вылетел с трассы во второй части поворота Rivazza и разбил передний правый угол Ferrari об ограждение. Заезды остановили красными флагами и не стали возобновлять.

 

Никита Мазепин, повредивший машину в утренней сессии, не сразу приступил к работе. В итоге он проехал 16 кругов, но ошибся всего раз, срезав «эску» Variante Alta и пожаловавшись по радио, что машина едет «словно по льду». По скорости россиянин остался 20-м.

Серхио Перес, Red Bull которого также восстановили после аварии в первой тренировке, показал шестую скорость, опередив на 0,008 секунды Юки Цуноду. В одну секунду от лучшего времени также уложились Ландо Норрис и Антонио Джовинацци. 

Напарник первого по McLaren Даниэль Риккардо на быстрой попытке, как и Леклер, выехал за белую линию, потому его время было аннулировано – австралиец остался 18-м. 

Результаты второй тренировки Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 25 1'15.551  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 26 1'15.561 0.010
3 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 30 1'15.629 0.078
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 30 1'15.834 0.283
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 28 1'16.371 0.820
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 25 1'16.411 0.860
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 26 1'16.419 0.868
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 23 1'16.485 0.934
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 25 1'16.513 0.962
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 25 1'16.737 1.186
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'16.817 1.266
12 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 29 1'16.823 1.272
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 27 1'16.835 1.284
14 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 5 1'16.999 1.448
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 27 1'17.092 1.541
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 31 1'17.179 1.628
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 27 1'17.273 1.722
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 24 1'17.281 1.730
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 28 1'17.350 1.799
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 16 1'17.857 2.306
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Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи

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