Гонщики Mercedes опередили соперников в пятницу, Ферстаппена подвела машина
Валттери Боттас опередил Льюиса Хэмилтона на 0,01 секунды во второй тренировке Гран При Эмилии-Романьи, Пьер Гасли проиграл им меньше десятой, Шарль Леклер разбил машину
Боттас проехал свой лучший круг на шинах Medium за 1:15.551, став быстрейшим во второй раз за день. Все остальные пилоты из десятки лидеров использовали для лучшей попытки более мягкий состав Soft.
Хэмилтон и Гасли оказались вплотную за Боттасом, оба гонщика Ferrari вошли на домашней трассе в первую пятерку. Но если Карлос Сайнс отстал от лучшего времени на 0,283 секунды, то Шарль Леклер – уже на 0,820. При этом именно монегаск показал лучшее время сессии (1:15.367), но сделал это с нарушением границ трассы, потому результат ему не засчитали.
Макс Ферстаппен успел проехать всего пять кругов. Он был на быстрой попытке и установил рекорд второго сектора, когда машина внезапно потеряла ход на выходе из последнего поворота, вынудив голландца остановиться.
RB16B оперативно доставили в боксы, и хотя команда сразу подтвердила, что мотор и коробка передач не пострадали, больше на трассе голландец не появлялся. Позже стало известно, что причиной отказа стала поломка приводного вала.
На финальных минутах в аварию попал Шарль Леклер. Монегаск не успел погасить скорость, вылетел с трассы во второй части поворота Rivazza и разбил передний правый угол Ferrari об ограждение. Заезды остановили красными флагами и не стали возобновлять.
Никита Мазепин, повредивший машину в утренней сессии, не сразу приступил к работе. В итоге он проехал 16 кругов, но ошибся всего раз, срезав «эску» Variante Alta и пожаловавшись по радио, что машина едет «словно по льду». По скорости россиянин остался 20-м.
Серхио Перес, Red Bull которого также восстановили после аварии в первой тренировке, показал шестую скорость, опередив на 0,008 секунды Юки Цуноду. В одну секунду от лучшего времени также уложились Ландо Норрис и Антонио Джовинацци.
Напарник первого по McLaren Даниэль Риккардо на быстрой попытке, как и Леклер, выехал за белую линию, потому его время было аннулировано – австралиец остался 18-м.
Результаты второй тренировки Гран При Эмилии-Романьи
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'15.551
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'15.561
|0.010
|3
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|30
|1'15.629
|0.078
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|30
|1'15.834
|0.283
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'16.371
|0.820
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|25
|1'16.411
|0.860
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|26
|1'16.419
|0.868
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'16.485
|0.934
|9
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'16.513
|0.962
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'16.737
|1.186
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|27
|1'16.817
|1.266
|12
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|29
|1'16.823
|1.272
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|27
|1'16.835
|1.284
|14
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|5
|1'16.999
|1.448
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'17.092
|1.541
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|31
|1'17.179
|1.628
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'17.273
|1.722
|18
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'17.281
|1.730
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|28
|1'17.350
|1.799
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|16
|1'17.857
|2.306
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи