Гонщики Mercedes опередили соперников в пятницу, Ферстаппена подвела машина

Боттас проехал свой лучший круг на шинах Medium за 1:15.551, став быстрейшим во второй раз за день. Все остальные пилоты из десятки лидеров использовали для лучшей попытки более мягкий состав Soft.

Хэмилтон и Гасли оказались вплотную за Боттасом, оба гонщика Ferrari вошли на домашней трассе в первую пятерку. Но если Карлос Сайнс отстал от лучшего времени на 0,283 секунды, то Шарль Леклер – уже на 0,820. При этом именно монегаск показал лучшее время сессии (1:15.367), но сделал это с нарушением границ трассы, потому результат ему не засчитали.

Макс Ферстаппен успел проехать всего пять кругов. Он был на быстрой попытке и установил рекорд второго сектора, когда машина внезапно потеряла ход на выходе из последнего поворота, вынудив голландца остановиться.

RB16B оперативно доставили в боксы, и хотя команда сразу подтвердила, что мотор и коробка передач не пострадали, больше на трассе голландец не появлялся. Позже стало известно, что причиной отказа стала поломка приводного вала.

На финальных минутах в аварию попал Шарль Леклер. Монегаск не успел погасить скорость, вылетел с трассы во второй части поворота Rivazza и разбил передний правый угол Ferrari об ограждение. Заезды остановили красными флагами и не стали возобновлять.

Никита Мазепин, повредивший машину в утренней сессии, не сразу приступил к работе. В итоге он проехал 16 кругов, но ошибся всего раз, срезав «эску» Variante Alta и пожаловавшись по радио, что машина едет «словно по льду». По скорости россиянин остался 20-м.

Серхио Перес, Red Bull которого также восстановили после аварии в первой тренировке, показал шестую скорость, опередив на 0,008 секунды Юки Цуноду. В одну секунду от лучшего времени также уложились Ландо Норрис и Антонио Джовинацци.

Напарник первого по McLaren Даниэль Риккардо на быстрой попытке, как и Леклер, выехал за белую линию, потому его время было аннулировано – австралиец остался 18-м.

Результаты второй тренировки Гран При Эмилии-Романьи