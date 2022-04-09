Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы
По мнению пилотов McLaren, на данный момент трек имеет очень большое влияние на уровень конкурентоспособности машины
McLaren довольно слабо начала новый сезон Формулы 1, поскольку ни один из гонщиков коллектива не смог заработать очков на первом этапе в Бахрейне. Однако в Саудовской Аравии, уже по итогам второго уик-энда 2022 года, команда сделала очевидный шаг вперед, и Ландо Норрис даже смог финишировать седьмым в гонке.
В Австралии прогресс стал более явным, поскольку в минувшей квалификации и Норрис, и Даниэль Риккардо пробились в третий сегмент – пока что впервые в новом сезоне.
«Было несколько вещей, с которыми мы хорошо справились, и у нас получилось выжать из машины чуть больше скорости благодаря более полному пониманию самого болида и иному подходу к настройкам, – объяснил Норрис. – Но в то же время в основном такой результат оказался возможным именно благодаря трассе.
Мы не привезли ничего, что принесло бы какие-то значительные изменения, и не похоже, что поправка настроек может сильно увеличить скорость болида. Если говорить об основном факторе такого результата, то в процентном соотношении – тут скорее будет 70 к 30 или 80 к 20, где 80% – это сам трек, а 20% – упорная работа».
Риккардо тоже отметил, что коллектив и сами пилоты стали гораздо лучше «ладить» с автомобилем. «Думаю, в данный момент наш уровень больше зависит от конкретной трассы, – добавил Даниэль. – Но да, мне кажется, мы стали более уверенно себя чувствовать в машине, и поэтому получается ехать ближе к лимиту».
Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно
У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили