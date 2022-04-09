Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

McLaren довольно слабо начала новый сезон Формулы 1, поскольку ни один из гонщиков коллектива не смог заработать очков на первом этапе в Бахрейне. Однако в Саудовской Аравии, уже по итогам второго уик-энда 2022 года, команда сделала очевидный шаг вперед, и Ландо Норрис даже смог финишировать седьмым в гонке.

В Австралии прогресс стал более явным, поскольку в минувшей квалификации и Норрис, и Даниэль Риккардо пробились в третий сегмент – пока что впервые в новом сезоне.

«Было несколько вещей, с которыми мы хорошо справились, и у нас получилось выжать из машины чуть больше скорости благодаря более полному пониманию самого болида и иному подходу к настройкам, – объяснил Норрис. – Но в то же время в основном такой результат оказался возможным именно благодаря трассе.

Мы не привезли ничего, что принесло бы какие-то значительные изменения, и не похоже, что поправка настроек может сильно увеличить скорость болида. Если говорить об основном факторе такого результата, то в процентном соотношении – тут скорее будет 70 к 30 или 80 к 20, где 80% – это сам трек, а 20% – упорная работа».

Риккардо тоже отметил, что коллектив и сами пилоты стали гораздо лучше «ладить» с автомобилем. «Думаю, в данный момент наш уровень больше зависит от конкретной трассы, – добавил Даниэль. – Но да, мне кажется, мы стали более уверенно себя чувствовать в машине, и поэтому получается ехать ближе к лимиту».