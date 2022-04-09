Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно Следующая / У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы

По мнению пилотов McLaren, на данный момент трек имеет очень большое влияние на уровень конкурентоспособности машины

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Гонщики McLaren об успешной квалификации: Все из-за трассы
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

McLaren довольно слабо начала новый сезон Формулы 1, поскольку ни один из гонщиков коллектива не смог заработать очков на первом этапе в Бахрейне. Однако в Саудовской Аравии, уже по итогам второго уик-энда 2022 года, команда сделала очевидный шаг вперед, и Ландо Норрис даже смог финишировать седьмым в гонке.

В Австралии прогресс стал более явным, поскольку в минувшей квалификации и Норрис, и Даниэль Риккардо пробились в третий сегмент – пока что впервые в новом сезоне.

«Было несколько вещей, с которыми мы хорошо справились, и у нас получилось выжать из машины чуть больше скорости благодаря более полному пониманию самого болида и иному подходу к настройкам, – объяснил Норрис. – Но в то же время в основном такой результат оказался возможным именно благодаря трассе.

Мы не привезли ничего, что принесло бы какие-то значительные изменения, и не похоже, что поправка настроек может сильно увеличить скорость болида. Если говорить об основном факторе такого результата, то в процентном соотношении – тут скорее будет 70 к 30 или 80 к 20, где 80% – это сам трек, а 20% – упорная работа».

Риккардо тоже отметил, что коллектив и сами пилоты стали гораздо лучше «ладить» с автомобилем. «Думаю, в данный момент наш уровень больше зависит от конкретной трассы, – добавил Даниэль. – Но да, мне кажется, мы стали более уверенно себя чувствовать в машине, и поэтому получается ехать ближе к лимиту».

Читайте также:
 
Поделились
Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно
Предыдущая новость

Вольф: Решения вопроса с «козлением» будет недостаточно
Следующая новость

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой Гран При Австралии
Формула 1

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой

Расселл сравнил попытку удержать Red Bull с прыжком со скалы Гран При Австралии
Формула 1

Расселл сравнил попытку удержать Red Bull с прыжком со скалы

Стролл потеряет три позиции на старте гонки в Австралии Гран При Австралии
Формула 1

Стролл потеряет три позиции на старте гонки в Австралии

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо не ожидал, что McLaren так быстро добьется прогресса Гран При Австралии
Формула 1

Риккардо не ожидал, что McLaren так быстро добьется прогресса

Риккардо ответил Хорнеру на слова об уходе из Red Bull Гран При Австралии
Формула 1

Риккардо ответил Хорнеру на слова об уходе из Red Bull

Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги
Формула 1

Хорнер: Мы предлагали Риккардо космические деньги

McLaren Больше от
McLaren
Сохранит ли McLaren форму в будущих гонках? Норрис ответил Гран При Австралии
Формула 1

Сохранит ли McLaren форму в будущих гонках? Норрис ответил

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях Гран При Австралии
Формула 1

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

Норрис назвал первый день в Мельбурне «лучшей пятницей сезона» Гран При Австралии
Формула 1

Норрис назвал первый день в Мельбурне «лучшей пятницей сезона»

Самое важное:

Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему?
Формула 1 Формула 1

Анализ: удалось ли Mercedes решить свою главную проблему?

Вольф: Форма Mercedes не заставит Льюиса завершить карьеру
Формула 1 Формула 1

Вольф: Форма Mercedes не заставит Льюиса завершить карьеру

Марко предсказал Red Bull тяжелые времена
Формула 1 Формула 1

Марко предсказал Red Bull тяжелые времена

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой
Формула 1 Формула 1

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.